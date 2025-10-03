Southgate óttast þetta ef hann tekur við United

Sir Gareth Southgate óttast að hann fengi ekki nægan tíma til að umbreyta Manchester United aftur í topplið ef hann tæki við stjórnartaumunum á Old Trafford.
Southgate, sem sagði af sér sem landsliðsþjálfari Englands síðasta sumar, er opinn fyrir viðræðum um að taka við United ef félagið ákveður að segja Ruben Amorim upp störfum.
Samkvæmt enskum blöðum telja menn í kringum Southgate að það gæti tekið allt að fjögur ár að gera United að alvöru keppinautum í Meistaradeild Evrópu og hann myndi aðeins samþykkja starfið með því skilyrði að stjórn félagsins stæði við langtímaáætlun og sýndi þolinmæði.
Southgate, sem hefur verið United-aðdáandi frá barnæsku, hefur áhyggjur af því að væntingar um skjótan árangur, sérstaklega ef framfarir yrðu sýnilegar snemma, gætu leitt til þrýstings um árangur sem gengur þvert á hans hugmyndafræði um stigvaxandi uppbyggingu.
55 ára gamli stjóri er ekki í neinni flýti að snúa aftur í fótboltaþjálfun eftir að hafa leitt enska landsliðið í nærri áratug, þar sem hann náði bæði í undanúrslit HM og úrslit EM.