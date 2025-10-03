fbpx
Föstudagur 03.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Bournemouth upp í annað sætið eftir endurkomusigur

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Bournemouth upp í annað sætið eftir endurkomusigur

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 3. október 2025 20:58

Antoine Semenyo. Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bournemouth vann endurkomusigur á Fulham í fyrsta leik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

Mörkin létu á sér standa í kvöld en Ryan Sessegnon kom Fulham yfir á 70. mínútu leiksins.

Antoine Semenyo svaraði fyrir heimamenn tæpum tíu mínútum síðar og lagði svo upp annað mark fyrir Justin Kluivert á 84. mínútu.

Semenyo var í stuði og innsiglaði hann 3-1 sigur Bournemouth í blálokin.

Liðið hoppar þar með upp í annað sæti deildarinnar með 14 stig eftir sjö leiki, frábær byrjun hjá þeim.

Fulham situr í ellefta sætinu með 8 stig.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 14 mínútum
Bournemouth upp í annað sætið eftir endurkomusigur
433Sport
Fyrir 43 mínútum
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ákveður að skella sér í stóru seðlana í Sádi-Arabíu
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Juliana átti lífið framundan þegar hún var tekin með eiturlyf á flugvelli – Hjartnæmt bréf sem hún sendi móður sinni opinberað
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Breiðablik Íslandsmeistari eftir sigur á Víkingi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Manchester-liðin á meðal fjölda áhugasamra
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Óvænt endurkoma Ten Hag í kortunum?
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Eiður Smári telur endurkomu líklega en segir eitt og annað fráhrindandi – „Ég ætla að nefna eitt dæmi þar sem ég gat misst hausinn“

Mest lesið

Telja nær útilokað að litli drengurinn finnist á lífi
Gunni Helga lét Stefán Einar fá það óþvegið: „Skrýtið að veifa aumingjaspjaldinu“
Í sundur eftir 27 ára hjónaband og hneyksli sem endaði með fangelsisvist
„Hápunktur sjálfsdýrkunar“ – Tilætlunarsamur áhrifavaldur fékk að heyra það
Svona leit hún út fyrir allar fegrunaraðgerðirnar

Nýlegt

Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Tjáir sig um söngva stuðningsmanna
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Leikur helgarinnar breytir engu fyrir stöðu Amorim
Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu
Meiðsli Alisson verri en talið var í fyrstu
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Meiðsli Alisson verri en talið var í fyrstu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Áfall fyrir Newcastle

Áfall fyrir Newcastle
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Real farið að efast um varnarmann Liverpool sem getur komið frítt
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Faðir Bellingham heldur áfram og er byrjaður að bögga þjálfarann núna
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Amorim svarar Rooney – „Það tengist ekki kerfinu, að mínu mati“

Amorim svarar Rooney – „Það tengist ekki kerfinu, að mínu mati“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Heimir Guðjónsson sendir sneið á Davíð Viðarsson – „Það er bara hlutur sem kemur mér bara ekkert við“

Heimir Guðjónsson sendir sneið á Davíð Viðarsson – „Það er bara hlutur sem kemur mér bara ekkert við“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Eiður Smári hefði tekið upp símann – „Arnar gerir þetta á sinn hátt og stendur og fellur með því“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Leikmenn United með sorgarbönd á morgun eftir hryðjuverkaárás

Leikmenn United með sorgarbönd á morgun eftir hryðjuverkaárás
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Þetta er það sem vantar helst hjá United að mati Amorim
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Southgate óttast þetta ef hann tekur við United
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Knattspyrnudómari dæmdur í fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn þremur börnum

Knattspyrnudómari dæmdur í fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn þremur börnum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Segir söguna frá kvöldinu þar sem Channing Tatum breytti karlmönnum í Magic Mike – „Síðan heyrðist ekkert“

Segir söguna frá kvöldinu þar sem Channing Tatum breytti karlmönnum í Magic Mike – „Síðan heyrðist ekkert“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Líkur á að Postecoglou verði rekinn eftir helgi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Áhugaverður enskur landsliðshópur: Bellingham ekki í hóp og fleiri stjörnur í kuldanum
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Þórir Hákonarson reisir knatthöll í Ólafsfirði á næsta ári

Þórir Hákonarson reisir knatthöll í Ólafsfirði á næsta ári
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Eddie Howe elskaði frekjuna sem risinn frá Þýskalandi sýndi
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Tekur óvænt við landsliði Úsbekistan
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Tóku Arnar til bæna í beinni á Sýn í gær: Sakaður um virðingarleysi – „Mér fannst það aðeins skrýtið“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Segir endurkomu De Gea til United í kortunum

Segir endurkomu De Gea til United í kortunum
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Fyrrum eigandi Crystal Palace skoðar að kaupa félag í krísu

Fyrrum eigandi Crystal Palace skoðar að kaupa félag í krísu
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Segir að stjórn United muni taka ákvörðun um Amorim eftir ákveðið marga leiki
433Sport
Í gær

Spænskir fjölmiðlar beina spjótum sínum að Yamal eftir gærdaginn

Spænskir fjölmiðlar beina spjótum sínum að Yamal eftir gærdaginn
433Sport
Í gær
Fabregas orðaður við starfið hjá United – Þetta hefur hann sagt um markmið sín
433Sport
Í gær
Íslendingarnir allt í öllu í Evrópu: Hákon og Sævar Atli með sigurmörk – Daníel Tristan sá rautt og Elías Rafn vann magnaðan sigur
433Sport
Í gær

Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri

Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
433Sport
Í gær

Segir að leikmenn United geti ekki kennt kerfinu hjá Amorim um – Verði að horfa inn á við

Segir að leikmenn United geti ekki kennt kerfinu hjá Amorim um – Verði að horfa inn á við
433Sport
Í gær
Svona tókst Glasner að sannfæra Guehi um að halda haus
433Sport
Í gær
Jóhann Berg setur stefnuna á landsliðið í golfi eftir að Arnar setti hann út í kuldann