Arnar: „Rosalega mikill munur á því hvort fólk sé að röfla heima hjá sér eða mæti á völlinn“

Það er uppselt á leiki íslenska karlalandsliðsins gegn Úkraínu og Frakklandi hér heima í undankeppni HM síðar í mánuðinum. Af þessu er landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson stoltur.
„Ég er mjög stoltur af því en ég held að það sé alltaf gríðarlegur áhugi á landsliðinu. Það er bara svo rosalega mikill munur á því hvort fólk sé að röfla heima hjá sér eða á kaffistofum eða mæti á völlinn,“ segir hann í Íþróttavikunni hér á 433.is.
„Fólk mætir á völlinn af því að þeim finnst liðið spennandi. Það var okkar markmið að fá fólk aftur á völlinn og það er bara ein leið til þess, að sýna frammistöður. Það gerðist í síðasta glugga. Nú er okkar að halda því og ekki kasta því frá okkur í næsta glugga.
Fótboltaáhugamenn eru ekki vitlausir. Við erum með ungt lið, 70-80 prósent af liðinu eiga mörg ár eftir. Fólk sér bara að það eru spennandi hlutir að gerast,“ segir Arnar enn fremur.
Ísland mætir Úkraínu föstudaginn 10. október og Frakklandi þremur dögum síðar.