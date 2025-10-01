Meistaradeildin: PSG vann í Katalóníu – Hojlund skoraði tvö og Arsenal vann sigur

Fjöldi leikja fór fram í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í kvöld. Newcastle gerði góða ferð til Belgíu og vann 0-4 sigur á Union, Anthony Gordon skoraði tvö marka liðsins.
Arsenal mvannarvði sigur á Olympiakos á heimavelli þar sem Gabriel Martinelli skoraði eina mark leiksins eftir tólf mínútur. Liðið fékk nokkuð að færum en tókst ekki að nýta þau fyrr en í uppbótartíma þegar Bukayo Saka skoraði.
Stórleikur kvöldsins fór fram í Katalóníu þar sem PSG vann 1-2 sigur, Ferran Torres kom Barcelona yfir áður en Senny Mayulu jafnaði eftir 38 mínútur. Það var svo Goncalo Ramos sem skoraði sigurmarkið í uppbótartíma
Manchester City taldi sig vera með sigur í höfn gegn Monaco þegar ódýr vítaspyrna var dæmd í uppbótartíma, Eric Dier fór á punktinn og skoraði. 2-2 niðurstaðn en Erling Haaland skoraði bæði mörk City í leiknum.
Napoli vann 2-1 sigur á Sporting Lisbon þar sem Rasmus Hojlund skoraði bæði mörkin en Kevin de Bruyne lagði upp bæði.
Önnur úrslit kvöldsins:
Qarabag 2- 0 FCK
Leverkusen 1-1 PSV
Dortmund 4 – 1 Athletic Bilbao
Villarreal 2 – 2 Juventus