Garnacho opnar sig um síðustu mánuðina hjá Manchester United

Alejandro Garnacho opnaði sig um erfiðan endi sinn hjá Manchester United eftir að hafa spilað sinn fyrsta Meistaradeildarleik fyrir nýja félagið Chelsea, aðeins mánuði eftir að hann gekk til liðs við liðið fyrir 40 milljónir punda.
Garnacho vildi endilega yfirgefa Manchester eftir að hafa verið settur í svokallaðan „sprengjuhóp“ Ruben Amorim, þar sem leikmenn æfðu utan aðalliðsins.
Garnacho var þar í hópi með Tyrell Malacia, Antony, Marcus Rashford og Jadon Sancho en allir höfðu fengið þau skilaboð frá Amorim að þeir myndu ekki fá fleiri tækifæri í liðinu eftir erfið samskipti undir lok síðasta tímabils.
Garnacho jók jafnvel gremju stuðningsmanna með því að birta mynd af sér í Aston Villa treyju Rashfords á Instagram en sýndi þar með ákveðinn brotvilja í garð United.
Hann hélt þó út og fékk loks sitt skref til Chelsea. Þar spilaði hann sinn fyrsta Meistaradeildarleik á þriðjudag og lagði upp sigurmarkið í 1-0 sigri á Benfica.
„Það var erfitt að æfa einn, en ég hef ekkert slæmt að segja um Manchester United,“ sagði Garnacho í viðtali við TNT Sports eftir leikinn.
„Stundum koma slæmir kaflar í lífinu, en ég er mjög hamingjusamur hér. Þetta eru kvöldin sem við áttum okkur í draumum sem krakkar að spila í Meistaradeildinni. Við náðum í þrjú mikilvæg stig og það gleður okkur öll.“