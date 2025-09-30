fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

Leikmenn Liverpool lítið sofið í nótt – Sjáðu flugeldasýninguna fyrir utan hótel liðsins

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 30. september 2025 08:22

Leikmenn Liverpool hafa líklega allir vaknað þegar flugeldasýning var fyrir utan hótel liðsins í Istanbúl í Tyrklandi.

Tyrkirnir ákváðu að hrekkja leikmenn Liverpool í nótt fyrir leikinn gegn Galatasaray í Meistaradeild Evrópu í kvöld.

Þetta er þekkt stærð fyrir stóra leiki í hinum ýmsu löndum að vera með svona læti fyrir utan hótel andstæðinganna.

Galatasaray fékk ljótan skell gegn Frankfurt í fyrstu umferð á meðan Liverpool vann góðan sigur á Atletico Madrid.

Lætin frá Istanbúl í nótt eru hér að neðan.

