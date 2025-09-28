fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ótrúleg staðreynd um hörmulegt gengi Manchester United

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

433
433Sport

Gerður að blóraböggli á Hlíðarenda? – „Í tísku að tala niður Aron“

433
Sunnudaginn 28. september 2025 07:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp vikuna og horfðu í framhaldið í Íþróttavikunni á 433.is.

Valur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í stórleik í Bestu deild karla á dögunum. Stigið gerði lítið fyrir hvorugt lið, Val í toppbaráttunni og Blika í Evrópubaráttunni.

Hörður hefði viljað sjá Túfa þjálfara Vals byrja með Aron Jóhannsson í leiknum, en hann kom inn af bekknum.

„Það hefur verið í tísku að tala niður Aron Jóhannsson, sem oft á tíðum hefði getað gert meira. En Aron Jóhannsson var búinn að vera frábær eftir að Patrick (Pedersen) datt út, skorað góð mörk,“ sagði Hörður í þættinum.

„Umræðan hefur verið á þann veg að Aron geti ekkert, en eftir að Patrick datt út hefur mér fundist hann mjög góður. Ég hefði viljað sjá Túfa þora að taka sénsinn. Þetta jafntefli var ekki gott fyrir þá.“

Hörður velti því þá upp hvort Valur hafi sætt sig á jafntefli til að halda Blikum frá sér og fara langt með að tryggja Evrópusæti. Það eru þó aðeins 4 stig í Víking í efsta sætinu.

„Mér fannst hann, og kannski er það eðlilegt, setja þennan leik upp þannig að jafntefli myndi slá út Blikana í Evrópubaráttunni. Kannski er það eðlilegt miðað við þau skakkaföll sem hafa orðið.“

Helga finnst ólíklegt að Valsarar horfi þannig á stöðuna. „Ég bara neita að trúa því að menn hugsi þannig, fyrsta sætið er í augsýn,“ sagði hann.

Þátturinn í heild er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Gerður að blóraböggli á Hlíðarenda? – „Í tísku að tala niður Aron“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ótrúleg staðreynd um hörmulegt gengi Manchester United
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Hver er staðan á Pogba?
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Kane bætti met Ronaldo og Haaland – Enginn hélt að þetta yrði afrekað
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Þetta er líklegasti aðilinn til að verða kjörinn bestur í heimi á næsta ári
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Sjáðu mark Ronaldo frá því í gær – Tileinkaði látnum föður sínum það
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu

Mest lesið

Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós
Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að Guðmundur í Brim og Binni blanki
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!

Nýlegt

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum
Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu
Hafði ekki erindi sem erfiði eftir óljósa tjónstilkynningu – „Einhver svartur fólksbíll“
Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“
Þetta þarf að gerast svo Ísrael verði hent úr leik – Bandaríkjamenn vilja ekki sjá það gerast
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug

Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
„Ótrúlegt hvernig umtal um félag getur breyst á skömmum tíma“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Tjáir sig í fyrsta sinn um þá ásökun að hann sé nauðgari – „Það særir mig, sérstaklega þegar þetta eru lygar“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi

Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi
433Sport
Í gær

Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana

Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana
433Sport
Í gær
Íslandsvinur varpar sprengju – Margir aðdáendur í sárum
433Sport
Í gær

Slot hrósar eigendum Liverpool – Borga eiginkonu Jota 23 milljónir á viku næstu tvö árin

Slot hrósar eigendum Liverpool – Borga eiginkonu Jota 23 milljónir á viku næstu tvö árin
433Sport
Í gær
United hugar að breytingum á nýja vellinum – Sleppa líklega sirkustjaldinu
433Sport
Í gær
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Í gær

Einlægur Sævar Atli í viðtali: Ótrúlegar vikur í kjölfar vonbrigða í sumar – „Þá varð allt svolítið svart“

Einlægur Sævar Atli í viðtali: Ótrúlegar vikur í kjölfar vonbrigða í sumar – „Þá varð allt svolítið svart“
433Sport
Í gær

Valur lánar Ragnheiði til Hollands

Valur lánar Ragnheiði til Hollands
433Sport
Í gær
Skrifar nokkuð óvænt undir eftir mikla óvissu í sumar
433Sport
Í gær
Reyna að selja Vlahovic í janúar – Tvö ensk stórlið á eftir honum
433Sport
Í gær

Góð tíðindi fyrir Fantasy-spilara

Góð tíðindi fyrir Fantasy-spilara
433Sport
Í gær
Mourinho segir þessi tíðindi tómt kjaftæði
433Sport
Í gær
Spyr hvers vegna þetta gerist á Íslandi enn eitt árið – „Það þarf einhver félagsfræðingurinn að skoða það“
433Sport
Í gær
Lykilmaður United missti ástvin og verður ekki með
433Sport
Í gær

Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“

Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“
433Sport
Í gær

Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum

Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum
433Sport
Í gær
Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær
433Sport
Í gær

Eigendur Tottenham neita að selja

Eigendur Tottenham neita að selja
433Sport
Í gær
Breytingar hjá Amorim urðu til þess að ungir leikmenn rugluðust – Urðu að taka Uber
433Sport
Í gær
Umdeild skoðun frá umdeildum manni – Telur að morðið á Kirk sé stærra fyrir söguna en morðið á Martin Luther King
433Sport
Í gær

Vondar fréttir af Cole Palmer sem fær hvíld næstu vikurnar

Vondar fréttir af Cole Palmer sem fær hvíld næstu vikurnar
433Sport
Í gær

Einn sá besti leggur skóna á hilluna í lok árs

Einn sá besti leggur skóna á hilluna í lok árs
433Sport
Í gær
Arnar hættir með Fylki eftir að hafa bjargað liðinu frá falli
433Sport
Í gær
Liverpool vill franska landsliðsmanninn frítt næsta sumar