Sunnudagur 14.september 2025

Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar"

Sunnudaginn 14. september 2025 07:30

Guðjón Pétur Lýðsson er að leggja skóna á hilluna eftir meira en 500 leiki á Íslandi, tvo Íslandsmeistaratitla, bikarmeistaratitil og fleira til. Guðjón fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni hér á 433.is.

Guðjón lék með ÍBV frá 2021 til 2022 og leið vel þar. Hann fór til Grindavíkur eftir mál sem kom upp er sneri að þjálfaranum Hermanni Hreiðarssyni.

„Mér leið mjög vel í Eyjum og ég er svosem alltaf þarna ennþá. Ég keypti gamalt hótel og við erum að reka það áfram,“ sagði Guðjón í þættinum.

Á tímabilinu 2022 sauð upp úr milli Guðjóns og Hermanns er sá fyrrnefndi var tekinn af velli í leik.

„Ég bíð enn eftir afsökunarbeiðni frá honum, að fara enni í enni við leikmann er skrýtið. Það er hans taktík. Ég var bara pirraður á því að fara út af. Ég sagði ekki neitt en hristi hausinn. Hann hafði ekki húmor fyrir því,“ rifjaði Guðjón upp.

„Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar fyrir minn hlut í þessu, hann gat það ekki. Það var haldinn fundur daginn eftir þar sem var sagt að ef ég myndi biðjast afsökunar opinberlega yrði þetta mál búið en svo var það ekki þannig.“

Sem fyrr segir hafði Guðjón ekki í hyggju að fara frá ÍBV á þessum tíma.

„Mér leið mjög vel í Eyjum og vildi mikið vera áfram. Ég lagði líka mikið á mig til að breyta hans skoðun en hann átti mjög erfitt með það.“

Viðtalið í heild er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.

