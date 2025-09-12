Amorim treystir ekki Lammens um helgina og staðfestir að Bayındır byrji

fbpx
Föstudagur 12.september 2025

Amorim treystir ekki Lammens um helgina og staðfestir að Bayındír byrji

Amorim treystir ekki Lammens um helgina og staðfestir að Bayındír byrji

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 12. september 2025 14:00

Altay Bayindir er í markinu í mögulegu byrjunarliði. Getty Images

Rúben Amorim, stjóri Manchester United, staðfesti í dag að Altay Bayındır muni standa á milli stanganna gegn Manchester City á Etihad á sunnudag og útskýrði af hverju nýi markvörðurinn, Senne Lammens, verður ekki í byrjunarliðinu.

„Altay mun halda áfram. Þetta er önnur deild, annað land, aðrar æfingar, annar bolti. Við munum reyna að viðhalda því og þeir munu berjast um stöðuna, en fyrir mig er ljóst að í þessum leik byrjar Altay,“ sagði Amorim.

Um Lammens sagði hann: „Hann er markmaður með mikla hæfileika. Ég veit að við erum á tímabili þar sem markmaður þarf að vera mjög sterkur og hafa mikla reynslu. Við þurfum að horfa á núið, en einnig með framtíðina í huga svo þetta snýst svolítið um bæði. Hann er strákur með frábæra hæfileika.“

Amorim útskýrði einnig hvers vegna United valdi Lammens fremur en Emi Martinez frá Aston Villa: „Við höfum nú valkost sem getur gefið okkur eitthvað nýtt núna en hefur líka mikla hæfileika til að vera okkar markmaður í mörg ár. Það var okkar ákvörðun að lokum.“

Að lokum sagði Amorim að brottför Andre Onana frá félaginu væri vegna þess að það þurfti breytingu og hann óskaði kamerúnska landsliðsmanninum alls hins besta í framtíðinni.

