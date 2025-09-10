Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins

fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

Miðvikudaginn 10. september 2025 09:30

Margir knattspyrnuáhugamenn voru reiðir og pirraðir þegar þeir fylgdust með landsleik Frakklands og Íslands í undankeppni HM í gær. Útsendingin frá Sýn fraus sí og æ framan af leik.

Á veraldarvefnum mátti sjá marga kvarta undan þessu og misstu meðal annars margir af marki Íslands þar sem Andri Lucas Guðjohnsen skoraði í tapinu gegn Frakklandi.

Sýn segir að bilun hafi komið upp í kerfinu hjá þeim. „Viðskiptavinir sem eru að horfa á Ísland – Frakkland gætu fundið fyrir truflunum þessa stundina vegna bilunar. Unnið er að lausn. Við biðjumst afsökunar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda,“ sagði á vef Sýnar í gærkvöldi.

Miklar umræður sköpuðust á síðunni Dr. Football – Leikmenn. Einn þeirra sem lagði orð í belg var Jón Bjarni Steinsson. „Ég er búinn að sjá svona 3 min af fyrri hálfleik – er að missa vitið – hvað er í gangi,“ skrifaði Jón.

„Ömurlegasta app sem ég hef notað , þetta er alltaf svona eftir að þessu var breytt í sýn, er að horfa í sjónvarpi símans,“ skrifar annar.

Margir benda á að þeir hafi lent ítrekað í veseni með þjónustuna hjá Sýn undanfarið eftir að enska úrvalsdeildin fór aftur á rásir þeirra. „Áá lendi i veseni með það í hvert skipti sem ég reyni að horfa á leiki á sýn sport,“ skrifar Ármann Örn.

