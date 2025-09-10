fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

Breska ríkisútvarpið talar um hrylling og telja að starf Heimis sé í verulegri hættu

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 10. september 2025 20:30

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, var ekki sáttur með frammistöðu sinna manna eftir 2:1 tap gegn Armeníu í F-riðli undankeppni HM í gærkvöldi. Eftir úrslitin situr Írland í neðsta sæti riðilsins með aðeins eitt stig eftir tvær umferðir.

Írar gerðu jafntefli við Ungverjaland í fyrstu umferð á heimavelli, en standa nú frammi fyrir erfiðri stöðu í riðli þar sem Portúgal og Georgía eru einnig meðal keppenda.

Þótt það sé enn tölfræðilega mögulegt fyrir Írland að komast á HM, eru líkurnar litlar þar sem ekkert svigrúm er fyrir mistök í næstu fjórum leikjum þeirra.

Tveir af þessum leikjum eru gegn Portúgal, sem sitja í efsta sætinu í riðlinum, sem sigruðu Armeníu 5-0 á laugardaginn og unnu Ungverjaland 3-2 í Búdapest til að tryggja sér sex stig úr fyrstu tveimur leikjum sínum.

„Þessi keppni, eins og raunin var með HM 2022 og undankeppni EM 2024, virðist vera búin áður en hún raunverulega byrjaði. Eftir að hafa verið niðurlægðir af Armenum munu lærisveinar Heimis spila fyrir stoltið og vonast eftir kraftaverki í þeim leikjum sem eftir eru,“ segir á vef BBC.

„Þeir hafa fengið á sig fyrsta markið í níu af tólf leikjum Heimis við stjórnvölinn og hafa aðeins haldið hreinu í tveimur leikjum. Ekki góður stökkpallur til að byggja upp sigurlið.“

BBC spáir því að starf Heimis sé í verulegri hættu.

„Ef vandamálin verða ekki leyst, að minnsta kosti tilraun til að útrýma einhverju af minningunni um þessa síðustu hryllingssýningu í Jerevan gætu þetta verið síðustu fjórir leikir íslenska landsliðsþjálfarans við stjórnvölinn,“ segir á vef BBC.

