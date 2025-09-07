Þungt högg fyrir Frakka fyrir leikinn við Ísland

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París
Desire Doue og Ousmane Dembele, tveir af öflugustu sóknarmönnum Frakka, verða frá næstu vikurnar og geta því ekki mætt Íslandi á þriðjudagskvöld.
Báðir eru á mála hjá Evrópumeisturum Paris Saint-Germain. Doue byrjaði leikinn gegn Úkraínu á föstudag en fór meiddur af velli í hálfleik, einmitt fyrir Dembele. Sá þurfti svo sjálfur að fara af velli vegna meiðsla í seinni hálfleiknum í 0-2 sigrinum.
Það er komið á hreint að Doue verður frá í þrjár til fjórar vikur. Dembele verður hins vegar frá í sex til átta vikur. Báðir hafa þeir yfirgefið franska hópinn fyrir leikinn gegn Íslendingum vegna þessa.
Kingsley Coman, sem gekk í raðir Al-Nassr í Sádi-Arabíu frá Bayern Munchen í sumar, hefur verið kallaður inn í hópinn í þeirra stað.
Leikur liðanna er liður í 2. umferð undankeppni HM. Frakkar unnu sem fyrr segir 0-2 sigur á Úkraínu í fyrstu umferð en Ísland vann afar sannfærandi 5-0 sigur gegn Aserbaísjan.