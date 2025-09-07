Allir æfðu í París

fbpx
Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 7. september 2025 15:15

Mynd: DV/KSJ

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París

Íslenska karlalandsliðið kom saman í París í dag, en þar mætir liðið Frökkum á þriðjudagskvöld í 2. umferð undankeppni HM.

Strákarnir okkar unnu fyrsta leikinn 5-0 gegn Aserbaísjan en verkefni þriðjudagsins verður öllu erfiðara. Þess má geta að Frakkar unnu Úkraínu í hinum leik undanriðilsins í 1. umferðinni.

Allir tóku þátt á æfingu dagsins. Það ber þó að nefna að íslenska liðið verður án lykilmannsins Alberts Guðmundssonar gegn Frakklandi. Hann meiddist er hann skoraði mark gegn Aserbaísjan.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

