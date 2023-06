Eftirsóttur í þremur löndum en verður áfram hjá Arsenal

Reiss Nelson er nálægt því að skrifa undir nýjan samning við Arsenal.

Samningur hins 23 ára gamla Nelson er að renna út en ljóst er að hann verður áfram.

Kappinn mun skrifa undir nýjan fjögurra ára samning.

Nelson er uppalinn hjá Arsenal en hefur verið lánaður til Þýskalands og Hollands undanfarin ár.

Englendingurinn er í aukahlutverki á Emirates en ætlar samt sem áður að vera áfram og berjast fyrir sæti sínu.

Félög á Englandi, Frakklandi og Ítalíu sýndu Nelson áhuga.

Reiss Nelson was approached by Italian, French and English clubs but his priority has always been Arsenal: the agreement is imminent. ⚪️🔴 #AFC

New long term deal, almost agreed two weeks ago — it’s about final details then Nelson will sign until June 2027 plus option included. pic.twitter.com/NYd6If1iKw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023