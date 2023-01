Weghorst ekki með gegn City – Van de Beek ekki meira með á tímabilinu

Manchester United tókst ekki að skrá Wout Weghorst til leiks í tíma, hann verður því ekki löglegur gegn Manchester City í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Erik ten Hag stjóri United staðfestir komu Weghorst en það tókst ekki í tíma að skrá hann fyrir morgundaginn.

Ten Hag: “We are close to signing Wout Weghorst but he won’t he available for Manchester derby”. 🚨🔴 #MUFC pic.twitter.com/TOEE3cEb7o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2023