Allt að verða klárt fyrir fyrstu kaup Amorim til United – 17 ára ungstirni

Manchester United er að ganga frá kaupum á Diego Leon 17 ára leikmanni Cerro Porteno í Paragvæ.

Um er að ræða vinstri bakvörð en United mun borga 5 milljónir evra fyrir kappann.

Leon mun spila fram á sumar með Cerro Porteno en kemur til Manchester þegar hann verður 18 ára.

Jason Wilcox sér um viðræðurnar en hann hefur tekið við þeim verkefnum sem Dan Asworth hafði en hann var rekinn síðustu helgi.

United hefur mikla trú á Leon sem verður fyrsti leikmaðurinn frá Paragvæ sem semur við félagið.

