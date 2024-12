Útskýrir hvað gerðist þegar urðað var yfir hann í beinni – „Ég var ekki reiður“

Roy Keane, goðsögn Manchester United, missti stjórn á skapi sínu er hann ræddi við stuðningsmann Ipswich á dögunum.

Keane var að vinna hjá Sky Sports yfir leik Ipswich og Manchester United þegar hann fór að rífast við stuðningsmann Ipswich.

Sá hafði verið að lesa yfir Keane sem stýrði Ipswich á sínum tíma en fór ekki frá félaginu í góðu.

„Ég var ekki reiður á Ipswich leiknum, það sem gerist þegar við förum fyir svona leiki er að stuðningsmenn eru oft uppi eða niðri. Fólk heldur að það geti sagt hvað sem er við mann, við eigum bara að taka því,“ sagði Keane.

Roy Keane wanted it in the car park 👊🏻🤣 #ipswich #ManU #IPSMU #SuperSunday pic.twitter.com/F3Ua5uX9Bw

— Aden Clarke (@adenLFC4life) November 24, 2024