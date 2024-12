Loftið hrundi þegar fréttamenn voru að spyrja – Mikil heppni að ekki fór verr

Furðulegt atvik átti sér stað eftir leik Sunderland og Bristol City sem endaði með 1-1 jafntefli.

Fréttamannafundur var í gangi eftir jafnteflið og allt virtist í fínu jafnvægi.

Það var hins vegar loftið á Stadium of Light sem gaf sig og hrundi á gólfið.

Mikil heppni var að enginn var undir þar sem loftið féll en mörgum var brugðið.

Þetta má sjá hér að neðan.

The ceiling collapsed midway through Sunderland’s press conference after last night’s game 🤣🤣

pic.twitter.com/hjdXlZZwqH

— Second Tier podcast (@secondtierpod) December 11, 2024