Neyðarlegt atvik á æfingu City sem var í beinni útsendingu – Stjörnur liðsins gerðu allar í brækurnar

Bestu leikmenn Manchester City voru í tómu tjóni á æfingu liðsins í fyrradag þegar þeir voru að æfa vítaspyrnur.

City var í fullu fjöri í Meistaradeildinni í gær.

Erling Haaland, Phil Foden, Jack Grealish og fleiri æfðu vítin í gær en þá var enginn í marki.

Enginn af þeim setti boltann í netið, neyðarlegt í besta falli en æfingin var í beinni útsendingu á miðlum City.

Þetta skondna atvik má sjá hér að neðan.

