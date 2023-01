Sjáðu myndbandið: Messi er mættur aftur

Lionel Messi er mættur aftur til Parísar, þar sem hann kemur til móts við félagslið sitt.

Eins og allir vita varð Messi heimsmeistari með argentíska landsliðinu fyrir áramót. Liðið vann Frakka í æsispennandi úrslitaleik.

Messi og félagar fengu því lengra frí en nú er hann mættur aftur til Paris Saint-Germain.

Leo Messi, back in Paris after the World Cup celebrations. 🔴🔵🔙 #PSG

Meeting will take place to prepare his new contract with PSG and continue together — nothing will be signed this week. No rush.@PSG_inside 🎥pic.twitter.com/34EVHc4UKy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2023