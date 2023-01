Áfall fyrir Liverpool – Meiðslin mögulega alvarlegri en talið var

Virgil van Dijk gæti verið frá í einhvern tíma vegna meiðsla aftan á læri. The Athletic segir frá.

Miðvörðurinn fór meiddur af velli í hálfleik í tapi Liverpool gegn Brentford í fyrrakvöld.

Það er hugsanlegt að meiðslin séu alvarlegri en talið var í fyrstu.

Van Dijk mun hitta sérfræðing í dag og ætti þá að koma í ljós hversu lengi hann verður frá.

🚨 Virgil van Dijk hamstring injury worse than expected. 31yo had initial consultation & now due to see specialist today to discover extent + timeline. That will determine if out for considerable period / better news. W/ @JamesPearceLFC @TheAthleticFC #LFC https://t.co/3r5FlrxFGt

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 4, 2023