Jói Berg náði merkilegum áfanga í dag – Einn af fáum Íslendingum

Jóhann Berg Guðmundsson náði merkilegum áfanga í dag en hann spilar með Burnley á Englandi.

Jói Berg hefur undanfarin ár leikið með Burnley en hann kom til félagsins frá Charlton.

Okkar maður er mikilvægur hlekkur í sterku Burnley liði og byrjaði hann gegn Arsenal í dag.

Þar spilaði Jói sinn 100. leik fyrir Burnley er liðið tapaði þó 2-1 gegn Arsenal á Emirates.

Það er þó frábært afrek að spila 100 leiki fyrir félag í efstu deild og á vængmaðurinn einnig nóg eftir.

Clarets wide man @Gudmundsson7 makes his 100th appearance for the club @Arsenal today. pic.twitter.com/RC19xXA4Og

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 17, 2019