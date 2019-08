Mögnuð tölfræði United í Leikhusi draumanna

Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar fór fram um helgina en Liverpool byrjaði á því að leika sér að Norwich.

Englandsmeistarar, Manchester City pökkuðu West Ham saman á útivelli. Jóhann Berg Guðmundsson var á skotskónum í sigri Burnley á Southampton og Gylfi Þór Sigurðsson byrjaði er Everton sótti stig til Crystal Palace.

Arsenal vann fínan útisigur á Newcastle og Manchester United vann öruggan 4-0 sigur á Chelsea.

United byrjar tímabilið vel en ef liðið kemst yfir á Old Trafford, þá tapar liðið ekki. Liðið hefur aldrei tapað leik á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni ef liðið kemst yfir.

United hefur unnið 263 af þeim leikjum og gert 16 jafntefli, komist liðið yfir á Old Trafford er ansi líklegt að liðið tapi ekki í deildinni.

Manchester United have never lost a Premier League match at Old Trafford in which they’ve led at half-time.

(263W – 16D – 0L) WOW!!

— Josh Sullŷ (@ManUnitedMedia) August 12, 2019