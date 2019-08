Lömdu ungan strák og ástæðan er fáránleg: Hetjan hans mætti á svæðið – Sjáðu myndina

Ungur stuðningsmaður Liverpool lenti í ömurlegu atviki um helgina er hann klæddist treyju liðsins.

Þessi ungi strákur lenti í klóm ungra stuðningsmanna Manchester City sem voru ekki hrifnir af treyjunni sem hann klæddist.

Þeir réðust að stráknum unga sem var ansi illa haldinn áður en stórstjarnan Mohamed Salah lét sjá sig.

Salah kom stráknum til bjargar en hann átti leið framhjá er hann sá það sem átti sér stað.

Strákurinn fékk einnig áritaða treyju frá Salah sem er einn allra vinsælasti og besti leikmaður Liverpool.

Eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan þá var strákurinn einn og skiljanlega mjög hræddur.

This little kid was being beaten up by teenage Manchester City fans just because he had a Liverpool kit on, but Mo Salah was driving past at the time and saw the incident so got out and helped, giving the kid a signed shirt too. A truly inspirational human being ❤❤🔴🔴 #YNWA pic.twitter.com/AxS3Us1U0d

— ➖ (@lfcadx) 10 August 2019