Coutinho sagður ætla að hafna Tottenham

Phiippe Coutinho, leikmaður Barcelona er sagður ætla að hafna því að fara á láni til Tottenham.

Tottenham var nefnt til sögunnar í gær en Barcelona vill losna við Coutinho.

Félagið virðist ekki telja sig geta selt Coutinho, félagið vill því lána hann.

Barcelona er að reyna að búa til fjármuni til að koma Neymar aftur til félagsins, hann er dýr og það er Coutinho líka.

Tottenham er að reyna að styrkja lið sitt á síðustu metrum gluggans, en hann lokar á morgun.

BREAKING: Philippe Coutinho is set to turn down a loan move to Tottenham. (Source: talkSPORT) pic.twitter.com/9cafX3tJru

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 7, 2019