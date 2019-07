Sjáðu hvað Bruce sagði við félagana eftir fyrsta sigurinn – Hlær að gagnrýninni

Steve Bruce vann sinn fyrsta sigur sem stjóri Newcastle United í dag en hann tók við á dögunum.

Bruce tók við af Rafael Benitz en margir stuðningsmenn voru óánægðir með hans ráðningu.

Bruce veit það sjálfur að hann þarf að vinna stuðningsmenn á sitt band og verður það ekki auðvelt.

Eftir sigur á West Ham í dag, 1-0 þá grínaðist Bruce í starfsfólki sínu er hann þakkaði þeim fyrir leikinn.

,,Eigum við að drulla okkur burt núna?“ sagði Bruce við samstarfsmenn og hló í kjölfarið.

Skemmtilegt en þetta má sjá hér fyrir neðan.

Hahahaha Steve Bruce after winning his first game 1-0

‘Shall we fuck off now’ 😂😂😂 pic.twitter.com/krUkYIOFj4

— Scott Eaglen (@ScottEaglen) July 20, 2019