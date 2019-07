Sjáðu atvikið: Gylfi hársbreidd frá því að skora draumamark

Gylfi Þór Sigurðsson lék með liði Everton í dag sem spilaði við svissnenska liðið Sion í æfingaleik.

Gylfi er byrjaður að æfa og spila á fullu eftir frí en enska úrvalsdeildin byrjar eftir mánuð.

Everton tókst ekki að leggja Sion að velli í dag en Gylfi komst nálægt því að skora í tvígang.

Íslenski landsliðsmaðurinn átti skot í slá og stöng í seinni hálfleik eftir að hafa komið inná.

Okkar maður var hársbreidd frá því að skora algjört draumamark en skot hans fór í slá.

Skotið má sjá hér fyrir neðan.

🇮🇸 | So close to textbook Sigurdsson!

Gylfi’s hit the crossbar AND post within his first 45 minutes of pre-season… pic.twitter.com/PuMo1EQ7ku

— Everton (@Everton) 14 July 2019