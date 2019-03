Sjáðu markið sem Gylfi skoraði – Klikkaði á þriðja vítinu

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði annað mark Everton í dag sem spilaði við Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

Gylfi og félagar unnu 2-0 heimasigur á Chelsea þar sem okkar maður gerði mark í seinni hálfleik.

Gylfi steig á vítapunktinn eftir að Marcos Alonso hafði gerst brotlegur innan teigs.

Landsliðsmaðurinn skoraði þó ekki úr spyrnunni en hann klúðraði þriðja víti sínu á leiktíðinni.

Það reddaðist þó á endanum en Gylfi fékk boltann aftur og rúllaði honum í autt markið.

Hér má sjá atvikið.

Sigurdsson goal vs Chelsea #EVECHE check the foul in the thread pic.twitter.com/T9NxdFQblO

— Yasso Goals (@YassoGoals) 17 March 2019