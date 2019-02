Lögreglumenn í harðri deilu um pítsu: „Handtakið hana!“

Lögreglumenn í Chicago skjóta föstum skotum á New York-búa í nýlegri Twitter-færslu. Í henni spyrja lögreglumennirnir hvernig Bandaríkjamenn ætli að fagna pítsudeginum sem er á laugardag vestan hafs.

Lögreglumennirnir birta myndir af tveimur pítsum, annars vegar pítsu í Chicago-anda sem er ansi þykk og síðan pítsu með þunnum botni.

Lögreglumenn í New York voru ekki lengi að svara þessu með öðru hörðu skoti.

„Við þekkjum pítsusneiðina til hægri en hvað er þetta til vinstri? Er pasta í því?“ spyrja lögreglumennirnir.

