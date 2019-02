Ketó-nammi fyrir Valentínusardaginn – Heimagert Reese’s Pieces: „Love is in the air“

Uppáhaldsnammið mitt áður en ég byrjaði á ketó var Reese’s Pieces, en það er ekkert mál aðgera sitt eigið. Í því eru aðeins fjögur hráefni – sykurlaust súkkulaði, kókosolía, lífrænt hnetusmjör (ég notaði frá Rapunzel) og kókoshveiti.

Við þurfum líka sílíkon bökunarform. Ég vildi endilega nota hjartalaga form vegna væntanlegt Valentínusardags, en það fann ég ekki á landinu þrátt fyrir mikla leit. Ég pantaði það að lokum á netinu enda er ég fáránlega einbeitt þegar ég ákveð eitthvað.

Ketó Reese’s Pieces

Hráefni:

220 g sykurlaust súkkulaði

1/2 bolli kókosolía

1/2 bolli lífrænt hnetusmjör

2 msk. kókoshveiti

Aðferð:

Bræða saman súkkulaði og kókosolíu, en ég notaði örbylgjuofn. Gott að hafa súkkulaðið í íláti sem gott er að hella úr. Hella súkkulaði í sirka 1/3 af forminu. Kæla í frysti í 15 mínútur, eða þar til hart. Á meðan blöndum við saman hnetusmjöri og kókoshveiti. Deilum því svo jafnt í formin. Frystum aftur í 15 mínútur. Þá fer restin af súkkulaðibráðinni í formin og fryst í 20-30 mínútur. Geymist í lofþéttu boxi í kæli eða frysti og njótið með þeim sem þið elskið. Bara 2 grömm kolvetni í hverjum bita. Love is in the air.