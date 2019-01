Piers Morgan segist vera „fórnarlamb“ grænkera: Sakar skyndibitastaði um einelti

Fjölmiðlarmaðurinn Piers Morgan hefur aldrei setið á skoðunum sínum er varðar grænkerafæði, eða svokallaðan vegan lífsstíl. Honum þótti nóg um þegar að breska veitingastaðakeðjan Gregg’s setti vegan pylsurúllu á matseðil sinn – rúllu sem seldist upp samdægurs.

„Enginn var að bíða eftir andskotans vegan pylsu, pólitískt réttrúnaðarsýktu trúðar,“ skrifaði Piers á Twitter til að kvarta undan þessar nýbreytni hjá Gregg’s. Þetta tíst leiddi hins vegar af sér Twitter-bylgju.

Nobody was waiting for a vegan bloody sausage, you PC-ravaged clowns. https://t.co/QEiqG9qx2G — Piers Morgan (@piersmorgan) January 2, 2019

Forsvarsmaður Gregg’s svaraði honum nefnilega í tísti og sagðist hafa búist við því að hann myndi kvarta undan rúllunni. Þá tóku aðrar skyndibitakeðjur boltann og ákváðu að gera grín í Piers.

Oh hello Piers, we’ve been expecting you — Greggs (@GreggsOfficial) January 2, 2019

„Eins og vinir okkar á pylsurúllu staðnum þá bjuggumst við við þér. Ekki hafa áhyggjur Piers, þú getur enn þá fengið nagga í barnaboxinu!· tísti McDonald’s og stuttu síðar kom tíst frá Pizza Hut.

„Hér er mynd af nýju vegan pítsunni okkar. Allir að tagga Piers Morgan í færslunni til að eyðileggja daginn hans,“ tísti forsvarsmaður fyrirtækisins og fór það tíst sérstaklega í taugarnar á fjölmiðlamanninum.

„Þetta er fyrirtækjaeinelti sem er sérstaklega hannað til skemma geðheilsu mína. Ég er núna fórnarlamb grænkera,“ tísti Piers, en rúmlega tuttugu þúsund manns kunnu að meta tístið frá PIzza Hut.

This is corporate bullying specifically designed to damage my mental health.

I’m now a vegan victim. https://t.co/lkMjarEUTL — Piers Morgan (@piersmorgan) January 4, 2019

TGI Fridays í Bretland skarst seint í leikinn með vegan borgarann sinn.

„Afsakið að við erum sein í partíið (jólaþynnkan!) en við verðum tilbúin á mánudaginn. Piers Morgan, við erum búin að panta borð fyrir þig.“

Við þessu hafði Piers að sjálfsögðu svar:

„Takk, en ég myndi frekar vilja vera fastur á eyðieyju í næstu fimmtíu árin með Madonnu, Chrissy Teigen og Kardashian-klaninu.“

Thanks, but on balance, I’d rather be incarcerated on a desert island for the next 50yrs with Madonna, Chrissy Teigen & the Kardashians. https://t.co/zsbRNJ1gWW — Piers Morgan (@piersmorgan) January 4, 2019

Síðan þá hafa grænkerar barist um að gera lítið úr Piers á Twitter, eins og sjá má dæmi um hér fyrir neðan:

Vegans only care about big animals. You all eat bread, yet billions of insects get brutally murdered during its production. https://t.co/p6dLuKSHyV — Piers Morgan (@piersmorgan) January 3, 2019

Hi John, you realise many animals eat other animals to survive, right?

Are you going to turn all animals vegan too – to protect the animals from animals? If so, you will kill lots of animals. https://t.co/UlqGTuad8w — Piers Morgan (@piersmorgan) January 3, 2019