Eric Cantona tekur þátt í stóru verkefni á Íslandi

Um er að ræða alþjóðlegt kvikmyndaverkefni sem stór hópur erlendra og íslenskra kvikmyndagerðarmanna tekur þátt í.
Myndinni er leikstýrt af Baskanum Mikel Aguirresarobe en ef marka má IMDB.com er söguþráður myndarinnar athyglisverður í meira lagi.
„Koldo er fenginn til að kaupa þorskvinnslufyrirtæki í Hólmavík og kemur þangað aðeins nokkrum dögum áður en Ísland hyggst afnema lög sem hafa heimilað dráp á Böskum frá árinu 1615.“
Auk Cantona fara með helstu hlutverk Sergio Peris-Mencheta og Ingrid García-Jonsson. Þá fara Íslendingar einnig með hlutverk í myndinni, til dæmis Sigurður Sigurjónsson, Halldóra Geirharðsdóttir, Björn Stefánsson og Hannes Óli Ágústsson.
Á vef Husavik.com er rætt við Ingibjörgu Benediktsdóttur, sveitarstjórnarfulltrúa í Norðurþingi sem á ættir að rekja til Hólmavíkur. Hún segir verkefnið hafa vakið mikla athygli í sinni gömlu heimabyggð.
„Þetta er stórt verkefni og mikil stemning í kringum það,“ segir Ingibjörg. „Það er alltaf spennandi þegar alþjóðleg kvikmyndagerð kemur til svona lítilla staða, og það getur haft jákvæð áhrif langt fram í tímann.“
Eric Cantona gerði garðinn frægan hjá Manchester United og franska landsliðinu. Hann varð fjórum sinnum Englandsmeistari með liðinu og var valinn leikmaður ársins í ensku deildinni árið 1994. Eftir að hann lagði skóna á hilluna hefur hann leikið í fjölmörgum kvikmyndum og virðist hvergi nærri hættur á því sviði.