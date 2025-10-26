Árlegur kökubæklingur Nóa Siríus er kominn út í fyrsta sinn eingöngu í rafrænni útgáfu. Bæklingurinn sem hefur komið út í 30 ár er í ár í umsjón Lindu Ben.
Bökum saman er ætlað að vera hvatning til þess að búa til samverustundir og minningar saman en bakstur er tilvalin leið til þess. Í bæklingnum eru 10 glænýjar uppskriftir úr smiðju Lindu Ben.
Hér er ein uppskrift úr bæklingnum birt með leyfi Nóa Siríus.
Karamellukröns sörur
Erfiðleikastig: Miðlungs
Heildartími: 1 1/2 klst
Fjöldi: u.þ.b. 60 stk.
Krem
3 eggjarauður
100 g vatn
100 g sykur
300 g Síríus rjómasúkkulaði
100 g mjúkt smjör
Botnar
3 eggjahvítur
½ tsk. salt
¼ tsk. cream of tartar
50 g sykur
200 g flórsykur
200 g möndlumjöl
Hjúpur
400 g Síríus súkkulaði með karamellukurli og sjávarsalti
- Byrjið á því að útbúa kremið.
- Þeytið eggjarauður í hrærivél þar til blandan er orðin létt og ljós. Hitið vatn og sykur í potti í um 3 mínútur eða þar til sykurinn hefur náð að leysast upp í vatninu. Hellið sykurvatninu saman við eggjarauðurnar í mjórri bunu og hrærið rólega á meðan. Þeytið þar til blandan er loftmikil og nánast hvít að lit.
- Bræðið rjómasúkkulaði. Hellið því næst súkkulaðibráðinni saman við eggjablönduna í mjórri bunu og hrærið rólega á meðan. Skerið mjúka smjörið í litla bita, setjið einn bita út í í einu og þeytið það saman við.
- Geymið kremið í ísskáp í um klukkutíma eða á meðan verið er að útbúa botnana.
- Kveikið á ofninum og stillið á 175°C með undir- og yfirhita.
- Setjið eggjahvítur í skál ásamt salti og cream of tartar, þeytið þar til blandan freyðir og bætið þá sykrinum út í.
- Þeytið þar til stífir toppar myndast.
- Blandið saman flórsykri og möndlumjöli. Bætið út í eggjahvítublönduna og veltið varlega saman við með sleikju þar til hráefnið er samlagað.
- Hellið deiginu ofan í sprautupoka með hringlaga stút.
- Sprautið á smjörpappírsklæddar ofnplötur þannig að hver kaka sé u.þ.b. 4 sm í þvermál. Passið að hafa u.þ.b. 2–3 sm á milli þeirra svo þær klessist ekki saman í ofninum. Bakið í u.þ.b. 12 mínútur. Leyfið kökunum að kólna.
- Smyrjið kremi á hverja köku svo það sé kúpt í miðjunni en þynnist út að köntunum. Kælið kökurnar í stutta stund.
- Bræðið loks suðusúkkulaði yfir vatnsbaði og hjúpið hverja köku með því að dýfa kreminu ofan í súkkulaðið. Leggið kökurnar á grind á meðan súkkulaðið storknar.
Góð ráð
Geymast best í frysti eða ísskáp. Gaman er að prófa ólík súkkulaði frá Nóa Siríus í bæði krem og hjúp.