Töfrar fram einn fallegasta páskaeftirréttinn sem sést hefur

Trylltur ketó brauðréttur fyrir saumaklúbbinn

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 26. október 2025 11:30

Árlegur kökubæklingur Nóa Siríus er kominn út í fyrsta sinn eingöngu í rafrænni útgáfu. Bæklingurinn sem hefur komið út í 30 ár er í ár í umsjón Lindu Ben.

Bökum saman er ætlað að vera hvatning til þess að búa til samverustundir og minningar saman en bakstur er tilvalin leið til þess. Í bæklingnum eru 10 glænýjar uppskriftir úr smiðju Lindu Ben.

Hér er ein uppskrift úr bæklingnum birt með leyfi Nóa Siríus.

Karamellukröns sörur

Erfiðleikastig: Miðlungs
Heildartími: 1 1/2 klst
Fjöldi: u.þ.b. 60 stk.

Krem
 3 eggjarauður
 100 g vatn
 100 g sykur
 300 g Síríus rjómasúkkulaði
 100 g mjúkt smjör

Botnar
 3 eggjahvítur
 ½ tsk. salt
 ¼ tsk. cream of tartar
 50 g sykur
 200 g flórsykur
 200 g möndlumjöl

Hjúpur
 400 g Síríus súkkulaði með karamellukurli og sjávarsalti

  1. Byrjið á því að útbúa kremið. 
  2. Þeytið eggjarauður í hrærivél þar til blandan er orðin létt og ljós. Hitið vatn og sykur í potti í um 3 mínútur eða þar til sykurinn hefur náð að leysast upp í vatninu. Hellið sykurvatninu saman við eggjarauðurnar í mjórri bunu og hrærið rólega á meðan. Þeytið þar til blandan er loftmikil og nánast hvít að lit. 
  3. Bræðið rjómasúkkulaði. Hellið því næst súkkulaðibráðinni saman við eggjablönduna í mjórri bunu og hrærið rólega á meðan. Skerið mjúka smjörið í litla bita, setjið einn bita út í í einu og þeytið það saman við. 
  4. Geymið kremið í ísskáp í um klukkutíma eða á meðan verið er að útbúa botnana. 
  5. Kveikið á ofninum og stillið á 175°C með undir- og yfirhita. 
  6. Setjið eggjahvítur í skál ásamt salti og cream of tartar, þeytið þar til blandan freyðir og bætið þá sykrinum út í. 
  7. Þeytið þar til stífir toppar myndast. 
  8. Blandið saman flórsykri og möndlumjöli. Bætið út í eggjahvítublönduna og veltið varlega saman við með sleikju þar til hráefnið er samlagað. 
  9. Hellið deiginu ofan í sprautupoka með hringlaga stút. 
  10. Sprautið á smjörpappírsklæddar ofnplötur þannig að hver kaka sé u.þ.b. 4 sm í þvermál. Passið að hafa u.þ.b. 2–3 sm á milli þeirra svo þær klessist ekki saman í ofninum. Bakið í u.þ.b. 12 mínútur. Leyfið kökunum að kólna. 
  11. Smyrjið kremi á hverja köku svo það sé kúpt í miðjunni en þynnist út að köntunum. Kælið kökurnar í stutta stund. 
  12. Bræðið loks suðusúkkulaði yfir vatnsbaði og hjúpið hverja köku með því að dýfa kreminu ofan í súkkulaðið. Leggið kökurnar á grind á meðan súkkulaðið storknar. 

Góð ráð
Geymast best í frysti eða ísskáp. Gaman er að prófa ólík súkkulaði frá Nóa Siríus í bæði krem og hjúp.

