Vildi köku með mynd af Mariah Carey – Það sem hún fékk kom henni í opna skjöldu: „Þeir misskildu það“

Marie Curie er ein merkasta kona mannkynssögunnar. Hún var fyrsta konan til að vinna Nóbelsverðlaun, en þau hlaut hún fyrir rannsóknir sínar á geislavirkni. Hún uppgötvaði radíum og pólóníum og lagði sitt á vogarskálarnar í baráttunni gegn krabbameini.

Það væri því ekkert sérstaklega skrýtið ef einhver myndi panta afmælisköku með mynd af Marie Curie á, en ein kona í Englandi fékk slíka köku algjörlega óumbeðið.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD

— Harriet Alida Lye (@harrietalida) June 14, 2019