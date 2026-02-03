Lífskúnstnerinn Jana sér um draumaferðina – „Sannkölluð veisluferð fyrir líkama og sál“ 

Kristjana Steingrímsdóttir kölluð Jana er nýr fararstjóri hjá Úrval Útsýn. Jana er mikill lífskúnstner og hefur mikinn áhuga á matarmenningu og heilsurækt. Jana er með nýjar spennandi ferðir bæði hvað varðar heilsurækt og matarmenningu og upplifun .
Fyrst ber að nefna heilsuferð Jönu til Madeira þann 8. til 16.apríl sem er draumaferð fyrir þá sem vilja blanda saman heilsu og lífstíl ásamt skemmtilegri samveru á einstakri eyju fullri af gróðri og fallegum stöðum. Eftir morgunmat verður farið í létt Yoga ásamt teygjum og einnig farið í léttar gönguferðir. Einn dagur verður notaður í gönguferð um miðbæinn og grasagarðurinn fallegi skoðaður. Boðið er upp á valfrjálsar skoðunarferðir fyrir hópinn til sölu. Lega eyjunnar í Atlantshafinu tryggir að veðurfarið er þægilegt, milt og stöðugt árið um kring. Landslagið er ægifagurt, tignarleg fjöll, klettar, djúpir dalir og fjölskrúðugur gróður milli fjalls og fjöru. Sykurreyr, vín- og bananaekrur setja svip sinn á landið auk fjölda skrúðgarða. Gamalt áveitukerfi er enn gulls ígildi og mikil völundarsmíð. Um alla eyju eru afar skemmtilegar gönguleiðir að sögn Jönu.
„Næsta ferðin mín verður svo til Króatíu 29. maí til 5. júní. Þar förum við í eyjahopp og ferðumst um landið. Ferðin hefst með flugi til Split og ekið norður með ströndinni til fallega sjávarbæjarins Biograd na Moru, sem er þekktur fyrir tærar strendur, lystigarða með pálmatrjám og rólegri miðjarðarhafsstemningu. Þar gistir hópurinn. Farið verður til Sibenik og farið í gönguferð þar. Á gönguferðinni kynnumst við fallegum gömlum borgarhluta, þröngum kalksteinsstrætum og áhrifamiklum kennileitum. Þar má nefna glæsilega Jakobsdómkirkjuna sem er á UNESCO–skrá.“
Jana fer einnig með hópinn í vínsmökkun í Baraka Winery þar sem vínframleiðsla Króata verður könnuð. Þá kynnist hópurinn menningu, siðum og hinu daglega lífi í Dalmatíu eins og það var á liðnum öldum. Þjóðgarðar og fossar verða skoðaðir ásamt bátsferð til Skradin sem er ein elsta borg Króatíu. Þá verður siglt til Trogir, borgar sem stendur á litilli eyju og er á UNESCO heimsminjaskrá.
„Þar njótum við leiðsagnar um ótrúlega vel varðveittan gamla bæinn. Split verður einnig skoðuð og svo verður einn einstakur dagur á Adríahafinu þar sem við njótum siglingar, náttúru og afslöppunar í einu fegursta eyjasvæði Króatíu. “
Einstök ferð þar sem blandast saman náttúra og matarmenning ásamt skemmtilegum siglingum sem enginn verður ósnortinn af.
„Svo er það 13. – 20. júní sem ég fer í svokallaða sælkeraferð til Gardavatns á Ítalíu. Ferðin sameinar menningu, vín og matargerð í Verona, Mantova, Valpolicella og hinum heillandi bæjum við vatnið. Fullkomin blanda fegurðar og afslöppunnar og eitthvað fyrir sælkera.“
Hópurinn heimsækir Verona, borg Rómeós og Júlíu, með sögulegum torgum og glæsilegum minjum. „Svo er það Valpolicella, hjarta ítalskrar vínmenningu þar sem við fáum að smakka hin frægu rauðvín svæðisins. Einnig heimsækjum við Mantova, gleymda perla Lombardy-héraðsins, umlukin vötnum og prýdd stórbrotinni byggingarlist Gonzaga-ættarinnar. Ferðin fer líka til Sirmione og Garda, þar sem við siglum á milli litríkra strandbæja yfir kyrrlát vatn Garda, stærsta vatns Ítalíu.
Valeggio og Borghetto sul Mincio, ljúf, söguleg þorp þar sem tíminn virðist standa í stað og maturinn er rótgróin menningarhefð, ekki síst hin frægu tortellini.
Jana fer einnig með hópinn í ostasmökkun. Hópurinn fer í bátsferð saman en einnig er frídagur til að njóta lífsins og drekka í sig fegurð Garda. Sannkölluð veisluferð fyrir líkama og sál hvort sem er matarlega, vínlega eða fyrir mennningu náttúru og listir.“
