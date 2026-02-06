Segist gruna að hann hafi verið tekinn fyrir í Leifsstöð vegna kynþáttar síns

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið athugun sinni á kvörtun einstaklings sem segist hafa við komuna til landsins mátt sæta leit lögreglu og tollvarða. Segist viðkomandi ekki hafa fengið fullnægjandi útskýringar á leitinni og hann gruni að kynþáttur hans hafi eitthvað haft með hana að gera.
Kvartandinn kom til landsins 16. janúar síðastliðinn í gegnum Keflavíkurflugvöll. Kvörtunin var lögð fram daginn eftir, þar kemur fram auk áðurnefndra atriða að viðkomandi gruni að leitin hafi ekki verið lögleg. Segist viðkomandi hafa óskað eftir öllum gögnum um leitina hjá tollyfirvöldum og lögreglustjóranum á Suðurnesjum.
Í svari umboðsmanns til viðkomandi er bent á að samkvæmt lögum taki embættið yfirleitt ekki kvartanir fyrir nema meðferð viðkomandi máls sé lokið hjá stjórnvöldum.
Þeirri starfsvenju hafi verið fylgt hjá umboðsmanni að kvartanir, sem lúti að því hvernig einstakir starfsmenn í stjórnsýslunni ræki skyldur sínar, verði almennt að hafa verið bornar undir þann, sem fari með agavald gagnvart viðkomandi starfsmanni, áður en þær geti komið til athugunar hjá umboðsmanni. Með þeim hætti fái forstöðumaður stofnunar tækifæri til að fjalla um málið og taka afstöðu til þess hvort tilefni sé fyrir hann að bregðast við gagnvart umræddum starfsmanni.
Bendir umboðsmaður á að yfirmaður Tollgæslunnar sé ríkisskattstjóri en tollgæslustjóri sjái um daglega stjórn hennar í umboði þess fyrrnefnda.
Segir í svari umboðsmanns að þar sem hvorki verði séð að kvartandinn hafi borið aðfinnslur sínar upp við tollgæslustjóra né ríkisskattstjóra sé réttast að hann beini athugasemdum sínum til þeirra. Verði hann ekki sáttur við svörin sé hægt að leita til fjármála- og efnhagsráðuneytisins enda fari ráðherrann í því ráðuneyti með æðstu stjórn tollamála. Sé kvartandinn enn ósáttur eftir það geti hann leitað á ný til umboðsmanns.
Hvað varðar athugasemdir við þátt lögreglu í leitinni bendir umboðsmaður kvartandanum á að fyrst sé réttast að leggja fram kvörtun til nefndar um eftirlit með lögreglu. Sé hann enn ósáttur að því loknu geti hann leitað á ný með þennan þátt kvörtunarinnar til umboðsmanns.