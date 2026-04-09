Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu konu um endurbætur eða endurgreiðslu á viðgerð á glugga á baðherbergi, í fasteign hennar, og flísalögn í kringum gluggann. Eftir að verkinu lauk byrjuðu að myndast bólgur undir flísunum og síðan sprungur og sumar þeirra losnuðu frá vegg á baðherberginu. Konunni tókst hins vegar ekki að sanna að þetta mætti rekja til vinnubragða verktakans sem tók að sér verkið.
Konan krafðist þess að verktakinn gerði úrbætur á verkinu eða endurgreiddi henni.
Í kvörtun konunnar kom fram að í febrúar 2021 hafi hún óskað eftir tilboði í gluggaviðgerðir á fasteign hennar, þar á meðal á glugga í baðherbergi. Að sögn konunnar skipti verktakinn um þann glugga í apríl 2021. Þá hafi hann tekið að sér flísalögn í kringum gluggann en þeirri vinnu hafi verið lokið í nóvember sama ár þar sem sérpanta hafi þurft flísar í verkið. Í desember 2021 hafi verktakinn gefið út reikning vegna verksins, að fjárhæð 577.027 krónur, sem hún hafi greitt samdægurs. Hins vegar hafi fljótlega í kjölfarið farið að bera á ágöllum á verkinu sem lýst hafi sér fyrst í bólgu undir flísunum og síðar hafi sprungur farið að myndast í þeim og þær losnað frá vegg. Taldi konan þetta benda til þess að verkið hafi verið ófullnægjandi. Kvaðst hún hafa sent verktakanum tölvupóst í júlí 2022 og óskað eftir úrbótum. Hún hafi síðan fylgt beiðni sinni eftir með símtölum en án árangurs.
Verktakinn vildi hins vegar meina að konan hefði ekki fært fullnægjandi sönnur á það að umræddur leki væri af hans völdum. Ekki lægi fyrir hvort lekann mætti rekja til gluggans en ekki steypu eða annarra hluta fasteignarinnar.
Í niðurstöðu kærunefndar vöru- og þjónustukaupa segir að með kvörtuninni hafi konan lagt fram tölvupóst sem hún sendi verktakanum í júlí 2022 eða átta mánuðum frá því að verkinu lauk að fullu. Í póstinum segi:
„Sæll, þið settuð nýjan baðherbergisglugga í fyrravor og flísalögðuð svo í kringum hann nokkrum mánuðum síðar. Nú er þetta að bólgna út og ein flísin orðin brotin, sjá
myndir. Hvað er hægt að gera í þessu?“
Verktakinn hafi svarað samdægurs:
„Sæl, Ég þarf að koma til þín og skoða hver orsökin á þessu er.“
Að sögn konunnar hafi hún fylgt erindi sínu eftir með símtali við verktakann en hann hafi hins vegar ekki mætt til skoða gluggann. Hafi hún loks gefist upp á að reyna að fá verktakann á staðinn. Þá hafi konan lagt fram tvær ljósmyndir af baðherbergisglugganum, annars vegar ljósmynd sem tekin var í júlí 2022 og hins vegar ljósmynd sem tekin var í júní 2025. Af fyrri ljósmyndinni verði ráðið að flísar í syllu baðherbergisgluggans hafi hreyfst nokkuð til, líklega vegna rakamyndunar í útvegg. Síðari ljósmyndin sýni hins vegar töluverðar skemmdir í veggnum auk þess sem þrjár flísar virðist hafa losnað frá honum.
Að mati nefndarinnar hefur konan ekki sýnt ekki sýnt fram á með neinum gögnum að þjónusta verktakans hafi verið haldin galla en framlagðar ljósmyndir staðreyni ekki orsök raka í útvegg baðherbergis. Engin önnur gögn hafi verið lögð fram önnur en ljósmyndir. Verði því ekki fallist á að konan hafi sýnt fram á með fullnægjandi hætti að þjónusta verktakans hafi verið haldin galla. Kröfu hennar um endurbætur á verkinu eða endurgreiðslu var því hafnað.