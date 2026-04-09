Fimmtudagur 09.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fær ekki endurgreitt eftir örlagaríka viðgerð á glugga

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 9. apríl 2026 10:00

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu konu um endurbætur eða endurgreiðslu á viðgerð á glugga á baðherbergi, í fasteign hennar, og flísalögn í kringum gluggann. Eftir að verkinu lauk byrjuðu að myndast bólgur undir flísunum og síðan sprungur og sumar þeirra losnuðu frá vegg á baðherberginu. Konunni tókst hins vegar ekki að sanna að þetta mætti rekja til vinnubragða verktakans sem tók að sér verkið.

Konan krafðist þess að verktakinn gerði úrbætur á verkinu eða endurgreiddi henni.

Í kvörtun konunnar kom fram að í febrúar 2021 hafi hún óskað eftir tilboði í gluggaviðgerðir á fasteign hennar, þar á meðal á glugga í baðherbergi. Að sögn konunnar skipti verktakinn um þann glugga í apríl 2021. Þá hafi hann tekið að sér flísalögn í kringum gluggann en þeirri vinnu hafi verið lokið í nóvember sama ár þar sem sérpanta hafi þurft flísar í verkið. Í desember 2021 hafi verktakinn gefið út reikning vegna verksins, að fjárhæð 577.027 krónur, sem hún hafi greitt samdægurs. Hins vegar hafi fljótlega í kjölfarið farið að bera á ágöllum á verkinu sem lýst hafi sér fyrst í bólgu undir flísunum og síðar hafi sprungur farið að myndast í þeim og þær losnað frá vegg. Taldi konan þetta benda til þess að verkið hafi verið ófullnægjandi. Kvaðst hún hafa sent verktakanum tölvupóst í júlí 2022 og óskað eftir úrbótum. Hún hafi síðan fylgt beiðni sinni eftir með símtölum en án árangurs.

Sanna

Verktakinn vildi hins vegar meina að konan hefði ekki fært fullnægjandi sönnur á það að umræddur leki væri af hans völdum. Ekki lægi fyrir hvort lekann mætti rekja til gluggans en ekki steypu eða annarra hluta fasteignarinnar.

Í niðurstöðu kærunefndar vöru- og þjónustukaupa segir að með kvörtuninni hafi konan lagt fram tölvupóst sem hún sendi verktakanum í júlí 2022 eða átta mánuðum frá því að verkinu lauk að fullu. Í póstinum segi:

„Sæll, þið settuð nýjan baðherbergisglugga í fyrravor og flísalögðuð svo í kringum hann nokkrum mánuðum síðar. Nú er þetta að bólgna út og ein flísin orðin brotin, sjá
myndir. Hvað er hægt að gera í þessu?“

Verktakinn hafi svarað samdægurs:

„Sæl, Ég þarf að koma til þín og skoða hver orsökin á þessu er.“

Að sögn konunnar hafi hún fylgt erindi sínu eftir með símtali við verktakann en hann hafi hins vegar ekki mætt til skoða gluggann. Hafi hún loks gefist upp á að reyna að fá verktakann á staðinn. Þá hafi konan lagt fram tvær ljósmyndir af baðherbergisglugganum, annars vegar ljósmynd sem tekin var í júlí 2022 og hins vegar ljósmynd sem tekin var í júní 2025. Af fyrri ljósmyndinni verði ráðið að flísar í syllu baðherbergisgluggans hafi hreyfst nokkuð til, líklega vegna rakamyndunar í útvegg. Síðari ljósmyndin sýni hins vegar töluverðar skemmdir í veggnum auk þess sem þrjár flísar virðist hafa losnað frá honum.

Að mati nefndarinnar hefur konan ekki sýnt ekki sýnt fram á með neinum gögnum að þjónusta verktakans hafi verið haldin galla en framlagðar ljósmyndir staðreyni ekki orsök raka í útvegg baðherbergis. Engin önnur gögn hafi verið lögð fram önnur en ljósmyndir. Verði því ekki fallist á að konan hafi sýnt fram á með fullnægjandi hætti að þjónusta verktakans hafi verið haldin galla. Kröfu hennar um endurbætur á verkinu eða endurgreiðslu var því hafnað.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

