Þriðjudagur 31.mars 2026

Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 31. mars 2026 12:24

Skúli Tómas Gunnlaugsson.

Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir hefur verið ákærður fyrir manndráp af ásetningi í einu máli af sex þar sem hann var grunaður um slíkt en hin fimm málin hafa verið felld niður.

Bæði Vísir og RÚV greina frá.

Skúli Tómas hefur sætt rannsókn hjá lögreglu og héraðssaksóknara síðastliðin fimm ár vegna gruns um að hafa sett sjúklinga sína á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í lífslokameðferðir, að tilefnislausu.

Hann var sviptur læknaleyfi sínu tímabundið en endurheimti það og hefur síðustu ár starfað á Landspítalanum en spítalinn hefur í kjölfar ákærunnar afþakkað frekara vinnuframlag frá honum.

Eins og áður segir voru mál sex sjúklinga Skúla Tómasar, sem létust til rannsóknar, en ekki liggur fyrir í hverju þeirra var ákveðið að ákæra hann.

Það málanna sem vakti einna mesta athygli var mál móður Evu Hauksdóttur lögmanns en Eva og systkini hennar tjáðu sig töluvert opinberlega um fráfall móður þeirra, sem var sjúklingur Skúla Tómasar en systkinin sökuðu hann um að hafa sett hana í lífslokameðferð þegar hún hafi eingöngu verið í hvíldarinnlögn.

Hafa kært lækninn Skúla Gunnlaugsson til lögreglu og vilja að andlát móður þeirra á HSS verði rannsakað sem manndráp

