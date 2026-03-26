Fimmtudagur 26.mars 2026

Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 26. mars 2026 18:47

Ævar Pálmi Pálmason aðstoðaryfirlögregluþjónn

Ekkert hefur komið fram í rannsókn lögreglu um að sakborningar í hinu svokallaða Höfðatorgsmáli séu tengdir Hamas eða öðrum hryðjuverkasamtökum. Fámennur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum málsins og bakgrunnur er reglulega kannaður.

Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir þetta í samtali við RÚV.

Í Morgunblaðinu var fullyrt að Hamas liðar hefðu verið að verki í bílakjallara Höfðatorgs þar sem alvarleg líkamsárás átti sér stað. Skömmu seinna greindi lögreglan frá því að það væri ekki satt.

Sjá einnig:

Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas

Eins og segir í frétt RÚV eru tveir menn í haldi, annar frá Palestínu en hinn frá Svíþjóð með sómalskan bakgrunn. Átökin snerust um nokkur hundruð þúsunda skuld í undirheimunum. Var Land Rover jeppa ekið á einn þeirra sem ætlaði að innheimta skuldina. Var hann síðan stunginn.

Málið er rannsakað sem alvarlega líkamsárás eða jafn vel tilraun til manndráps. Ellefu aðrir eru grunaðir í málinu. Einn þolandi í málinu, maður frá Alsír, á yfir höfði sér brottvísun frá landinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

