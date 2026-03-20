Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu

Vinnuslys varð í Korngörðum Reykjavík í morgun þegar þar varð sprenging í húsi Fóðurblöndunnar, en tilkynning um málið barst lögreglu rétt fyrir klukkan hálfátta.
Viðbragðsaðilar héldu strax á vettvang, en ljóst er að um alvarlegan atburð er að ræða.
Í tilkynningu lögreglunnar kemur fram að það eru eindregin tilmæli frá lögreglu að fólk haldi sig fjarri staðnum, bæði til að trufla ekki störf viðbragðsaðila og eins til að tryggja greiða aðkomu þeirra til og frá vettvangi.
Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn og stöðvarstjóri á stöð 1 hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir við RÚV að töluvert viðbragð væri í gangi. Hann sagði ekkert staðfest um meiðsl en að einhverjir hefðu slasast.
Mbl.is greinir frá að nokkrir eru slasaðir og hafi verið fluttir á slysadeild eftir sprengingu í verksmiðjuhúsnæði.
„Við fengum upplýsingar um að einhverjir hafi verið inni í húsnæðinu þegar sprengingin átti sér stað. Við erum búnir að fara um húsið og safna saman fólki sem var í og við húsið. Það eru einhverjir slasaðir og það er er verið að sinna þeim og flytja nokkra á slysadeild,“ segir Sveinbjörn Berentsson deildarstjóri á aðgerðarsviði slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu við Mbl.is.