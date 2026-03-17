Búist við hækkun stýrivaxta á morgun: „Metum það þannig að nefndin sé nauðbeygð til að hækka vexti“

„Horfurnar hafa versnað hratt,“ segir Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur í samtali við Morgunblaðið í dag og bætir við að verðbólguvæntingar hafi færst enn lengra frá markmiðinu.
„Með því að bregðast ekki við því með hækkun vaxta væri peningastefnunefndin í raun að segja að þrátt fyrir þetta þurfi minna aðhald að peningastefnunni,“ segir hann.
Stýrivextir í dag eru 7,25 prósent og spáir greiningarfyrirtækið Reitun að vextir muni hækka um 0,25%. Þó sé hægt að færa rök fyrir því að þeir gætu hækkað um 0,5%.
„Þótt enginn vilji fá hærri vexti þá metum við það þannig að nefndin sé nauðbeygð til að hækka vexti,“ segir Konráð.
Spáin er í takt við aðrar spár og telur Landsbankinn til dæmis að stýrivextir muni hækka um 0,25%. Þó að verðbólga hafi haldist óbreytt í febrúar hafi sviptingar á alþjóðamörkuðum aukið verðbólguþrýsting og verðbólguvæntingar, þá helst hækkun olíuverðs vegna stríðsátakanna í Mið-Austurlöndum.
„Við teljum líklegt að peningastefnunefnd horfi sérstaklega til þess við næstu ákvörðun og hækki því vexti,“ segir í hagsjá Landsbankans sem birtist í síðustu viku.
Íslandsbanki spáir einnig hækkun stýrivaxta um 0,25%.