Þriðjudagur 17.mars 2026

Búist við hækkun stýrivaxta á morgun: „Metum það þannig að nefndin sé nauðbeygð til að hækka vexti“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 17. mars 2026 08:00

Greiningaraðilar búast við því að stýrivextir hækki á morgun þegar peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir vaxtaákvörðun sína.

„Horfurnar hafa versnað hratt,“ segir Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur í samtali við Morgunblaðið í dag og bætir við að verðbólguvæntingar hafi færst enn lengra frá markmiðinu.

„Með því að bregðast ekki við því með hækkun vaxta væri peningastefnunefndin í raun að segja að þrátt fyrir þetta þurfi minna aðhald að peningastefnunni,“ segir hann.

Stýrivextir í dag eru 7,25 prósent og spáir greiningarfyrirtækið Reitun að vextir muni hækka um 0,25%. Þó sé hægt að færa rök fyrir því að þeir gætu hækkað um 0,5%.

„Þótt enginn vilji fá hærri vexti þá metum við það þannig að nefndin sé nauðbeygð til að hækka vexti,“ segir Konráð.

Spáin er í takt við aðrar spár og telur Landsbankinn til dæmis að stýrivextir muni hækka um 0,25%. Þó að verðbólga hafi haldist óbreytt í febrúar hafi sviptingar á alþjóðamörkuðum aukið verðbólguþrýsting og verðbólguvæntingar, þá helst hækkun olíuverðs vegna stríðsátakanna í Mið-Austurlöndum.

„Við teljum líklegt að peningastefnunefnd horfi sérstaklega til þess við næstu ákvörðun og hækki því vexti,“ segir í hagsjá Landsbankans sem birtist í síðustu viku.

Íslandsbanki spáir einnig hækkun stýrivaxta um 0,25%.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

