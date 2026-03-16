Kaþólska kirkjan óttast að satanistar nýti sér gervigreindina – Fjölmenn námskeið í særingum

Kaþólska kirkjan óttast að gervigreindinni muni fylgja ný bylgja af satanisma. Þetta sé öflugt tól sem djöfladýrkendur muni nota í sínum syndugu athöfnum.
Presturinn Luis Ramirez Almanza frá Mexíkó hefur kallað til aðra presta, sem og rabbína, imama og trúarlega fulltrúa á námskeið í særingum til að takast á við satanisma sem knúinn sé áfram af gervigreind eins og segir í umfjöllun breska blaðsins Times of London.
„Gervigreindin er öflugur kraftur, sem hægt er að nýta bæði til góðs og ills, og er því hægt að nota til djöfladýrkunar,“ sagði Almanza á blaðamannafundi þar sem hann kynnti verkefnið.
Námskeiðin eru haldin í Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, sem er trúarlegur háskóli í Rómarborg, tengdur Vatíkaninu. Hafa 170 skráð sig til þátttöku.
Samkvæmt lögum kirkjunnar fá þeim sem útskrifast ekki réttinn til særinga, það leyfi geta aðeins biskupar veitt. Námskeiðin eru hins vegar til þess að fræða presta um leiðir til að takast á við djöfladýrkun.
Einn af þeim sem koma fram á námskeiðunum er Fortunato Di Noto, ítalskur prestur sem hefur sérhæft sig í að berjast gegn kynferðislegri misnotkun barna. Hann segir að satanískir barnaníðingar séu þegar að nota gervigreindina.
„Við teljum að þessir hópar séu að nota gervigreind til þess að búa til myndir af börnum í satanískum athöfnum,“ sagði Di Noto. „Að nota börn í þessum tilgangi höfðar til þeirra af því að þá er verið að misnota sakleysið.“
David Murgia, sem stýrir kaþólskum samtökum sem fylgist með sértrúarsöfnuðum, er sama sinnis.
„Lögreglan segir okkur að satanistar séu að nota gervigreind til þess að fela efnið sitt á netinu og eiga í samskiptum hver við annan,“ sagði hann.