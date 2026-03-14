Laugardagur 14.mars 2026

Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk

Ágúst Borgþór Sverrisson
Laugardaginn 14. mars 2026 09:00

Þann 20. febrúar síðastliðinn féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli sem fyrirtækið Hawkbus ehf. höfðaði á hendur Jóhanni Guðna Jóhannssyni og tveimur af fjölmörgum félögum sem hann hefur stofnað, Reykjavik Out Luxury Tours ehf.  og þrotabúi The Known Nords efh.

Dómurinn leiðir í ljós gífurlega ruglingslegan rekstur Jóhanns Guðna og er lítið dæmi um skuldaslóða sem hann hefur skilið eftir sig á undanförnum árum.

Hawkbus krafðist rúmlega 10,2 milljóna króna frá þessum aðilum. Málavextir voru þeir að Hawkbus hefur „þá aðalstarfsemi að leigja út bifreiðar og veita þjónustu því tengda, en hin stefndu félög voru ferðaþjónustufyrirtæki. Stefndi nú, þrotabú The Known Nords ehf., hét áður Premium Iceland Tours ehf., en nafni félagsins var síðar breytt í Unknown Nordics ehf. og að lokum The Known Nords ehf., sem var heiti lögaðilans þar til félagið var tekið til gjaldþrotaskipta. Bæði stefndu félögin, sem nú eru gjaldþrota, voru stofnuð árið 2020. Stefndi Jóhann var stjórnarmaður, prókúruhafi og eini eigandi The Known Nords ehf., og félagsins undir annarri nafngift, svo og Reykjavik Out Luxury Tours ehf.“

Hawkbus leigði Reykjavík Outventure ehf. rútubíla í ferðir um Suðurland, einkum svokallaðar norðurljósaferðir. Reykjavík Outventure ehf. var úrskurðað gjaldþrota í maí árið 2024. Jóhann Guðni var eini eigandi félagsins og í forsvari fyrir það. Ekki var staðið í skilum með greiðslur fyrir rútubílaleiguna og Reykjavík Outventura fór á hausinn.

Fyrir dómi var tekist á um hvort Jóhann og aðrir stefndir aðilar ættu í raun aðild að málinu. Þeir töldu svo ekki vera og kröfðust frávísunar málsins af þeim sökum.

Hawkbus byggði hins vegar á því að Jóhann Guðni hafi óskað eftir því að Hawkbus gæfi út reikninga á annars vegar Reykjavik Out Luxury Tours ehf. og hins vegar Premium Iceland Tours ehf., nú stefnda þrotabú The Known Nords ehf., án þess þó að greiða þá. Um hafi verið að ræða reikninga vegna vinnu og leigu bifreiða í þágu stefndu, bæði fyrir og eftir gjaldþrot Reykjavík Outventure ehf. Líkur séu á að stefndi Jóhann Guðni hafi farið þá leið til þess að tryggja að stefnandi og fleiri kröfuhafar myndu veita honum nauðsynlega þjónustu í þágu starfseminnar. Hafi stefndi Jóhann Guðni svikið stefnanda með greiðsluloforði, gegn því að stefnandi héldi áfram viðskiptum við hann, þrátt fyrir gjaldþrot Reykjavík Outventure ehf.

Ólögmæt og saknæm háttsemi

Dómurinn féllst á að um ólögmæta og saknæma háttsemi væri að ræða. Félögin og Jóhann Guðni voru talin hafa verið rekin sem ein heild og að skilyrði væru uppfyllt fyrir samsömun félaga og persónulegri skaðabótaábyrgð eigandans. Voru því Jóhann Guðni Jóhannsson og bæði þrotabúin dæmd til að greiða Hawkbus ehf sameiginlega og óskipt 10.230.049 kr. með dráttarvöxtum og 1,6 milljónir króna í málskostnað.

90 milljóna króna gjaldþrot

Reykjavík Outventure varð gjaldþrota árið 2024 og skildi eftir sig 90 milljóna króna skuldir. Þar á meðal voru kröfur frá starfsmönnum og verktökum. Í umfjöllun RÚV um félagið haustið 2024, í þættinum Þetta helst, kom fram að eigandinn, Jóhann Guðni, stundaði samskonar rekstur í öðru félagi.

Í þættinum var rætt við skiptastjórann Helgu Völu Helgardóttur og segir hér í veffrétt upp úr þættinum:

„Helga Vala segir að afar litlar eignir séu í búinu en að hún muni halda áfram að leita að eignum upp í kröfur. Samkvæmt henni munu starfsmenn, hvort sem þeir voru launþegar eða verktakar, ekki fá kröfur sínar greiddar.

Hún segir að eigandi fyrirtækisins, Jóhann Guðni Jóhannsson, sé starfandi á sviði ferðaþjónustu í öðru fyrirtæki sem beri keimlíkt nafn og stundi sams konar rekstur. Gamla heimasíðan var reykjavikoutventure.is en sú nýja er reykjavikout.is.“

Félag ökuleiðsögumanna varaði við honum

Þann 14. nóvember árið 2025 birti Félag ökuleiðsögumanna langa tilkynningu á Facebook þar sem varað var við viðskiptaháttum Jóhanns Guðna. Hann var sagður hafa rekið fyrirtæki undir ýmsum keimlíkum nöfnum í norðurljósaferðum en tilgreindar voru fjórar kennitölur:

Reykjavík Outventure ehf., kt. 630418-0110

Reykjavik Out Luxury Tours ehf., kt. 590820-1050

The Known Nords ehf., kt. 451120-0180

Northern Lights Tours In Iceland ehf., kt. 420925-1230

Lausleg athugun í fyrirtækjaskrá Skattsins leiðir í ljós að þrjú af þessum félögum hafa verið úrskurðuð gjaldþrota og aðeins Northern Lights Tours In Iceland ehf., kt. 420925-1230 er enn starfandi. En það var stofnað 17. ágúst árið 2025 og hefur því ekki starfað lengi.

Í tilkynningu Félags ökuleiðsögumanna segir:

„Félag ökuleiðsögumanna hefur upplýsingar um að sami rekstraraðili hafi kerfisbundið starfrækt ferðafyrirtæki í dagsferðum og norðurljósaferðum yfir vetrarvertíð, sem hafa svo að vori verið sett í þrot með milljóna króna skuldir við ökuleiðsögumenn, byrgja og aðra sem hann hefur átt viðskipti við. Stjórn félagsins hefur einnig upplýsingar sem benda til að sami rekstraraðili hafi starfrækt eitt eða fleiri fyrirtæki erlendis sem hefur verið lokað vegna vangreiddra launa, vangreiðslu opinberra og/eða launatengdra gjalda. Rétt er að geta þess að eiginleg gjaldþrotaskipti eiga sér ekki stað í íslensku regluverki nema með miklum tilkostnaði og vinnu fórnarlamba krefjist þau gjaldþrotaskipta með kröfum vegna skulda.

Umræddur rekstraraðili hefur ítrekað beitt sömu aðferðum sem í daglegu tali eru nefndar ‘kennitöluflakk’, þ.e. haldið ökuleiðsögumönnum og öðru starfsfólki í verktöku á afmörkuðu tímabili en ítrekað sett reksturinn í þrot og í framhaldi hafið sama rekstur á sama grunni, jafnvel með sömu eða svipuðum nöfnum, sömu skrifstofu, sama starfsfólki að hluta og sömu viðskiptasamböndum á nýju tímabili, en… á nýrri kennitölu og alltaf á vefléninu reykjavikout punktur is.“

Núverandi félag Jóhanns Guðna fékk nýtt leyfi sem ferðasali dagsferða þann 2. febrúar 2026, eða rúmlega tveimur vikum áður en dómur féll í bótamáli Hawkbus ehf. gegn Jóhanni Guðna og þrotabúum gjaldrota fyrirtækja hans.

DV tókst ekki að ná sambandi við Jóhann Guðna við vinnslu fréttarinnar og er hægara sagt en gert að hafa upp á honum.

 

