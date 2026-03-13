Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag

Skilafrestur fyrir skattframtal einstaklinga árið 2026, vegna tekna á árinu 2025, er í dag, 13. mars. Hafi fólk ekki skilað því fyrir lok dags verður skatturinn áætlaður.
Skattframtalið var opnað þann 27. febrúar til að skila framtali á þjónustuvef Skattsins. Allar helstu upplýsingarnar eru foráritaðar í framtalinu. Þurfa einstaklingar því að yfirfara upplýsingarnar, bæta við ef eitthvað vantar og staðfesta að lokum.
Allir einstaklingar sem urðu að minnsta kosti 16 ára á árinu 2025 þurfa að skila framtali. Hægt er að nota bæði rafræn skilríki og veflykil til þess að auðkenna sig á síðu Skattsins.
Fagaðilar, svo sem bókarar og endurskoðendur, hafa lengri frest en einstaklingar. Það er til 15. apríl.
Skatturinn veitir aðstoð í síma 442-1414 og tekur á móti fyrirspurnum á netfanginu framtal@skatturinn.is. Bent er á að spjallmennið á heimasíðunni skatturinn.is getur einnig svarað alls kyns spurningum.