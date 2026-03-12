Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum

Kínverskur maður á þrítugsaldri hefur verið handtekinn í Kenía, grunaður um maurasmygl. Maðurinn var gripinn á flugvelli með á þriðja þúsund maura í farangrinum.
Fréttastofan Reuters greinir frá þessu.
Maðurinn, Zhang Kequn 27 ára að aldri, var handtekinn á þriðjudag á alþjóðaflugvellinum í Nairobi, höfuðborg Kenía. Fundust um 2.200 lifandi garðmaurar í farangrinum hans.
Er talið að Zhang hafi verið að smygla maurunum úr landi. En hann hefur áður komist í kast við lögin í Kenía og verið settur í farbann.
Maurasafnarar borga fúlgur fjár til þess að fá sjaldgæfar tegundir af maurum. Eru þeir síðan geymdir og ræktaðir í gegnsæjum búrum.
Maurarnir sem fundust í fórum Zhang voru pakkaðir inn í glær tilraunaglös með bómull í. Samkvæmt fréttinni hefur hann þegar bent á þrjá einstaklinga sem seldu honum maurana.
Maurasmygl er að verða sífellt algengara. Í fyrra voru fjórir menn handteknir og sektaðir um tæpa milljón króna hver fyrir að reyna að smygla sjaldgæfum maurum úr landi. En fjölbreytt lífríki maura er talið mikilvægt fyrir vistkerfið.