Fimmtudagur 12.mars 2026

Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 12. mars 2026 15:28

Maurasmygl er sístækkandi vandamál í Kenía.

Kínverskur maður á þrítugsaldri hefur verið handtekinn í Kenía, grunaður um maurasmygl. Maðurinn var gripinn á flugvelli með á þriðja þúsund maura í farangrinum.

Fréttastofan Reuters greinir frá þessu.

Maðurinn, Zhang Kequn 27 ára að aldri, var handtekinn á þriðjudag á alþjóðaflugvellinum í Nairobi, höfuðborg Kenía. Fundust um 2.200 lifandi garðmaurar í farangrinum hans.

Er talið að Zhang hafi verið að smygla maurunum úr landi. En hann hefur áður komist í kast við lögin í Kenía og verið settur í farbann.

Maurasafnarar borga fúlgur fjár til þess að fá sjaldgæfar tegundir af maurum. Eru þeir síðan geymdir og ræktaðir í gegnsæjum búrum.

Maurarnir sem fundust í fórum Zhang voru pakkaðir inn í glær tilraunaglös með bómull í. Samkvæmt fréttinni hefur hann þegar bent á þrjá einstaklinga sem seldu honum maurana.

Maurasmygl er að verða sífellt algengara. Í fyrra voru fjórir menn handteknir og sektaðir um tæpa milljón króna hver fyrir að reyna að smygla sjaldgæfum maurum úr landi. En fjölbreytt lífríki maura er talið mikilvægt fyrir vistkerfið.

