Hallgrímur Helgason rithöfundur og myndlistarmaður segir svokallað woke-mál hafa orðið eitt helsta umræðuefni samfélagsins eftir orðaskipti hans og Sólveigar Önnu Jónsdóttur formanns Eflingar.
Í viðtali í hlaðvarpinu Karlmennskan segir Hallgrímur að hann hafi í raun ekki ætlað sér að fara inn í slíka umræðu. Segir hann hugtakið hafa verið mikið í umræðunni erlendis á þessum tíma.
„Ég var enginn sérfræðingur í woke. Ég hrasaði eiginlega bara inn í þessa umræðu. Sigmundur Davíð var nýbúinn að tala um þetta sem helvítis woke-kjaftæði og Donald Trump talaði stöðugt um woke.“
Hallgrímur segir að það hafi komið sér á óvart þegar Sólveig Anna lýsti andstöðu við hugtakið. „Mér brá því þegar ég heyrði Sólveigu Önnu vera á móti þessu vóki.“
Viðbrögð Hallgríms urðu til þess að umræðan fór fljótt á flug. „Ég sagði bara: Þú talar eins og Trump.“ Segir Hallgrímur umræðuna hafa farið langt út fyrir upphaflegt tilefni. „Svo varð þetta bara eitthvað stórt mál og allt í einu aðalumræðuefnið á kaffistofum landsins.“
Hallgrímur segir að viðbrögðin á samfélagsmiðlum hafi verið hörð.
„Það er mjög hættulegt að tala um hana af því að þú færð bara yfir þig dembuna á Facebook.“
Hann segir að álagið hafi orðið það mikið að honum var ráðlagt að halda sig frá umræðunni á netinu. Hallgrímur segir jafnframt að umræðan á samfélagsmiðlum hafi breyst á síðustu árum.
„Það er komin svona ný tegund af haters inn á Facebook og þessa miðla.“
