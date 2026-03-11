fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

Erindi Heimis Más um stækkun hafnað

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 11. mars 2026 08:03

Heimir Már Pétursson. Mynd: Flokkur fólksins.

Erindi Heimis Más Péturssonar, framkvæmdastjóra og upplýsingafulltrúa Flokks fólksins, um stækkun raðhúss hans á Nýlendugötu í Reykjavík, var hafnað af skipulagsfulltrúa.

Erindið var tekið fyrir á fundi skipulagsfulltrúa 24. febrúar síðastliðinn:

„Lögð fram fyrirspurn Heimis Más Péturssonar, dags. 29. nóvember 2025, um hækkun og stækkun hússins á lóð nr. 19B við Nýlendugötu. Einnig eru lögð fram fylgigögn; skissa, yfirlitsmyndir af jarðhæð og 3. hæð og ljósmyndir. Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 24. febrúar 2026. Neikvætt með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa, dags. 24. febrúar 2026.“

Heimir Már óskaði eftir að stækka húsið þannig að það næði þremur metrum framar og bæta við einni hæð. Kemur fram í umsögn skipulagsulltrúa að umrædd breyting samræmist ekki skipulagi.

Morgunblaðið greinir frá að Heimir Már hafi keypt húsið 20. desember árið 1999, hann hefur því átt húsið í 26 ár. Húsið er 47,8 fm á tveimur hæðum, reist árið 1928 og er á baklóð. Húsið er í raun einbýlishús, en skráð sem raðhús þar sem það er áfast við annað hús.

Mynd: fastinn.is.

 

