fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 11. mars 2026 21:30

Csampar hefur drepið meira en þennan fisk.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sumir myndu segja að ævin væri svo gott sem búin ef maður fengi 99 ára fangelsisdóm fyrir sex morð. En ekki fyrir Marius Csampar, einn alræmdasta raðmorðingja Rúmeníu, sem hefur nú verið sleppt og er orðinn frægur áhrifavaldur á samfélagsmiðlum.

Eins og segir í frétt breska blaðsins Daily Star þá átti Csampar erfiða æsku. Hann missti foreldra sína 12 ára gamall árið 1986 og fór snemma út á glæpabrautina, til að byrja með þjófnaður og rán í höfuðborginni Búkarest.

En glæpirnir áttu eftir að verða alvarlegri, mun alvarlegri. Því að á árunum 1994 til 1997 myrti hann sex manneskjur á hrottalegan hátt, yfirleitt heimilislaust og gamalt fólk.

Einu morðinu er lýst í blaðinu sem einstaklega hrottafengnu. Það er árið 1994 þegar hann veittist að heimilislausum manni og afhöfðaði hann. Svo tók hann höfuðið og fleygði því í nálægt stöðuvatn en búkinn dró hann út í á.

Einnig er sagt frá því þegar Csampar myrti 84 ára gamla konu á gamlárskvöld með því að berja hana til óbóta með hnefunum.

99 ára dómur

Þegar lögreglan hafði loks hendur í hári Marius Csampar árið 1997 viðurkenndi hann að sum fórnarlömb hans hefðu grátbeðið hann um miskunn rétt áður en hann kláraði illvirki sín.

Varð hann strax þekktur sem einn hrottalegasti raðmorðingi Rúmeníu, bæði vegna þeirra aðferða sem hann notaði og algjörs skorts á siðferðiskennd eða iðrunar. Þetta ár hlaut hann 99 ára fangelsisdóm og ætla mætti að hann myndi aldrei um frjálst höfuð strjúka aftur.

Csampar sýnir frá lífi sínu handan fangelsismúranna.

En annað kom á daginn. Eftir rúmlega 22 ára vist, árið 2020, var hinn hrottafengni Marius Csampar látinn laus úr fangelsi. Þó með ákveðnum takmörkunum.

Stjarna á Tiktok og Youtube

Og merkilegt nokk þá er hann orðinn einn af vinsælustu áhrifavöldum landsins, með 160 þúsund fylgjendur á TikTok og 23 þúsund á Youtube.

Á rásinni fjallar Csampar um daglegt líf sitt, til að mynda þegar hann fer í veiðiferðir. En einnig fjallar hann á hispurslausan hátt um þá glæpi sem hann framdi og hvernig það er að aðlagast lífinu handan fangelsisveggjanna.

Ekki nóg með að hljóta frægð sem áhrifavaldur þá hefur Csampar einnig grætt töluverðan pening á færslum sínum og myndböndum.

Reiði og hneykslun

Ekki eru allir hins vegar sáttir við þetta. Þegar Csampar var sleppt hneyksluðust margir á hversu stuttur dómurinn var fyrir svo hroðalega glæpi.

Þá hefur hin nýja og „jákvæða“ frægð hans á samfélagsmiðlum einnig farið fyrir brjóstið á mörgum. En hann hefur meðal annars verið að tjá sig um önnur morð og nýleg sakamál í Rúmeníu.

Hvað sem því líður þá er raunin sú að einn alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu er skyndilega orðinn einn vinsælasti áhrifavaldurinn.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 41 mínútum
Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Rúmlega 14 milljóna bótakrafa í Reykholtsmálinu – Margvísleg vopn í fórum sakborninga gerð upptæk
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Kleini lýsir yfir sakleysi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Eiríkur segir að íslensk tunga muni styrkjast við inngöngu í Evrópusambandið – Nefnir dæmi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ

Mest lesið

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Moldríkir bræður í vondum málum

Nýlegt

Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð
Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu
Kleini lýsir yfir sakleysi
Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna
Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta

Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Harðri flokkunarkeppni lokið hjá Krónunni – Borgartún með 93,3%
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Fataskápurinn og framtíðin
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“

Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“

Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Brynja Ýr er stúlkan sem var rænd á Tenerife – „Ég hélt hann ætlaði að kýla mig og drepa mig“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar

Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Erindi Heimis Más um stækkun hafnað

Erindi Heimis Más um stækkun hafnað
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel

Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Stúlkan sem leitað var að er fundin
Fréttir
Í gær
Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði
Fréttir
Í gær

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Fréttir
Í gær

Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin

Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin
Fréttir
Í gær
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Fréttir
Í gær
Reyndi að taka á móti stórri kókaínsendingu á heimili sínu