Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn

Sumir myndu segja að ævin væri svo gott sem búin ef maður fengi 99 ára fangelsisdóm fyrir sex morð. En ekki fyrir Marius Csampar, einn alræmdasta raðmorðingja Rúmeníu, sem hefur nú verið sleppt og er orðinn frægur áhrifavaldur á samfélagsmiðlum.
Eins og segir í frétt breska blaðsins Daily Star þá átti Csampar erfiða æsku. Hann missti foreldra sína 12 ára gamall árið 1986 og fór snemma út á glæpabrautina, til að byrja með þjófnaður og rán í höfuðborginni Búkarest.
En glæpirnir áttu eftir að verða alvarlegri, mun alvarlegri. Því að á árunum 1994 til 1997 myrti hann sex manneskjur á hrottalegan hátt, yfirleitt heimilislaust og gamalt fólk.
Einu morðinu er lýst í blaðinu sem einstaklega hrottafengnu. Það er árið 1994 þegar hann veittist að heimilislausum manni og afhöfðaði hann. Svo tók hann höfuðið og fleygði því í nálægt stöðuvatn en búkinn dró hann út í á.
Einnig er sagt frá því þegar Csampar myrti 84 ára gamla konu á gamlárskvöld með því að berja hana til óbóta með hnefunum.
Þegar lögreglan hafði loks hendur í hári Marius Csampar árið 1997 viðurkenndi hann að sum fórnarlömb hans hefðu grátbeðið hann um miskunn rétt áður en hann kláraði illvirki sín.
Varð hann strax þekktur sem einn hrottalegasti raðmorðingi Rúmeníu, bæði vegna þeirra aðferða sem hann notaði og algjörs skorts á siðferðiskennd eða iðrunar. Þetta ár hlaut hann 99 ára fangelsisdóm og ætla mætti að hann myndi aldrei um frjálst höfuð strjúka aftur.
En annað kom á daginn. Eftir rúmlega 22 ára vist, árið 2020, var hinn hrottafengni Marius Csampar látinn laus úr fangelsi. Þó með ákveðnum takmörkunum.
Og merkilegt nokk þá er hann orðinn einn af vinsælustu áhrifavöldum landsins, með 160 þúsund fylgjendur á TikTok og 23 þúsund á Youtube.
Á rásinni fjallar Csampar um daglegt líf sitt, til að mynda þegar hann fer í veiðiferðir. En einnig fjallar hann á hispurslausan hátt um þá glæpi sem hann framdi og hvernig það er að aðlagast lífinu handan fangelsisveggjanna.
Ekki nóg með að hljóta frægð sem áhrifavaldur þá hefur Csampar einnig grætt töluverðan pening á færslum sínum og myndböndum.
Ekki eru allir hins vegar sáttir við þetta. Þegar Csampar var sleppt hneyksluðust margir á hversu stuttur dómurinn var fyrir svo hroðalega glæpi.
Þá hefur hin nýja og „jákvæða“ frægð hans á samfélagsmiðlum einnig farið fyrir brjóstið á mörgum. En hann hefur meðal annars verið að tjá sig um önnur morð og nýleg sakamál í Rúmeníu.
Hvað sem því líður þá er raunin sú að einn alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu er skyndilega orðinn einn vinsælasti áhrifavaldurinn.