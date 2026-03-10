Spyr hvort Skeggi verði rannsakaður

Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingarinnar hefur lagt fram fyrirspurn til Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra um mál Skeggja Ásbjarnarsonar kennara og hvort ráðist verði í rannsókn á þeim. Eins og kunnugt er hefur Skeggi verið sakaður um að beita nemendur sína ofbeldi þar á meðal kynferðislegu.
Skeggi var kennari í Laugarnesskóla í Reykjavík á árunum 1943-1977 og stjórnaði lengi samhliða kennslustörfum sínum barnaþætti í Ríkisútvarpinu en síðustu árin sem hann lifði stjórnaði hann einnig þætti sem ætlaður var fullorðnum hlustendum.
Skeggi var landsþekktur og á yfirborðinu virtur og vel liðinn. Hann var því mærður þegar hann lést 1981 og sumir fyrrum nemendur hans hafa sagt hann hafa verið besta kennara sem þeir hafi nokkurn tímann haft.
Á síðari árum hafa hins vegar komið upp á yfirborðið frásagnir sumra fyrrum nemenda Skeggja sem hafa sakað hann um að hafa beitt sig ofbeldi en þegar kemur að kynferðislegu ofbeldi af hálfu Skeggja munu fyrst og fremst drengir hafa orðið fyrir því.
Ásakanir í garð Skeggja fengu byr undir báða vængi með útvarpsþáttaröð Þorsteins J. Vilhjálmssonar sem flutt var á Rás 1 árið 2022 en þar ræddi Þorsteinn meðal annars við menn sem lýstu kynferðislegu ofbeldi af hálfu Skeggja þegar þeir voru nemendur hans.
Nokkuð lítið hefur farið fyrir umræðu um Skeggja og þessar frásagnir fyrrum nemenda hans síðan þættir Þorsteins luku göngu sinni.
Sigmundur Ernir beinir því hins vegar til dómsmálaráðherra, í fyrirspurn sinni, hvort ráðherrann hyggst bregðast við óskum brotaþola Skeggja um að fram fari rannsókn á brotunum og ábyrgð skólayfirvalda á þeim tíma.
Einnig spyr hann ráðherran hvort til standi að tryggja að brotaþolar Skeggja fái sanngirnisbætur eins og fordæmi séu fyrir gagnvart brotaþolum sem átt hafi að njóta skjóls innan annarra opinberra stofnana.