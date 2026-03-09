Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu

Samkvæmt nýjasta Þjóðarpúlsi Gallup er meirihluti landsmanna hlynntur þjóðaratkvæðisgreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB, eða 57 prósent. Ríflega 30 prósent eru andvíg og 12 prósent eru hvorki hlynnt né andvíg.
Karlar fremur en konur eru andvígir þjóðaratkvæðagreiðslunni. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru frekar hlynntir en íbúar á landsbyggðinni. Fólk með háskólamenntun er líklegra til að vera hlynnt en fólk með minni menntun að baki. Kjósendur ríkisstjórnarflokkanna eru líklegastir til að vera hlynntir en kjósendur Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins eru líklegastir til að vera andvígir.
Landsmenn skiptast svo í tvo álíka stóra hópa þegar kemur að því hvernig þeir myndu kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Rúmlega 52 prósent telja líklegt að þau muni kjósa með því að halda aðildarviðræðum áfram en tæplega 48 prósent telja að þau muni kjósa með því að hætta viðræðunum.
Konur frekar en karlar myndu kjósa með áframhaldandi aðildarviðræðum. Það sama á við um höfuðborgarbúa sem eru líklegri en landsbyggðarbúar til að kjósa já.